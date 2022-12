Pokémon Violet et Écarlate essuie de nombreux problèmes techniques. Et, Nintendo est bien obligé de le reconnaître publiquement.

Pokémon Violet et Écarlate est l’un des plus gros succès de l’année 2022. Mais, si vous avez suivi son actualité, vous savez que cette nouvelle aventure doit composer avec des problèmes techniques pénibles. Visuellement peu attrayante, cette génération accumule les bugs qui peuvent gêner l’expérience. Nintendo est bien obligé de le reconnaître publiquement.

Comme on peut le découvrir sur cette page officielle, Nintendo a publié une mise à jour 1.1.0 le 1er décembre pour Pokémon Violet et Écarlate. On peut lire dans la note qui l’accompagne : « Nous avons conscience que les joueurs peuvent rencontrer des problèmes susceptibles d’affecter les performances du jeu. Notre but est toujours d’offrir une expérience positive avec nos jeux, et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. »

Pokémon Écarlate et Violet. // Source : Pokémon Company

Nintendo promet d’améliorer Pokémon

Nintendo pouvait difficilement faire la politique de l’autruche face aux nombreux retours négatifs sur Pokémon Violet et Écarlate (qui a dépassé les dix millions de ventes en trois petits jours). Sur l’agrégateur Metacritic, la moyenne attribuée par les joueuses et les joueurs est de 2,9 sur 10 — un piètre score, pour une saga habituée à remporter les suffrages depuis maintenant plusieurs années.

Pokémon Violet et Écarlate a tellement de bugs que certains fans n’ont pas hésité à demander un remboursement. C’est une preuve irréfutable de déception, et le signe que les développeurs n’ont pas suffisamment optimisé leur jeu à destination de la Switch, une console à la puissance discutable — il est important de le rappeler.

Nintendo promet bien évidemment d’améliorer la situation, en prenant « sérieusement en compte les retours des joueurs ». Le chantier débute par ce patch 1.1.0, qui pèse tout de même la bagatelle de 1 Go. La firme nippone met en avant l’introduction de la saison 1 des Batailles Classées, mais aussi la correction de certains problèmes.

Seul hic du communiqué ? Nintendo reste assez vague sur les solutions apportées, se contentant de préciser qu’un souci avec la musique a été corrigé — entre autres bugs identifiés. « J’ai installé Pokémon 1.1 hier. J’ai eu l’impression au début que le framerate était boosté, mais ça a ramé au bout de 30 secondes. Donc, je ne sais pas », m’a soufflé mon collègue Nicolas Lellouche, qui ne compte plus ses heures dans Pokémon Violet — certes, en pleurant du sang.