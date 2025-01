Lecture Zen Résumer l'article

Nintendo a officialisé la Switch 2. Une première vidéo de présentation a levé quelques doutes sur les orientations du constructeur japonais sur le successeur de la Switch. On a également quelques indications sur la rétrocompatibilité des jeux.

L’attente a (enfin) pris fin. La Switch 2 a été officialisée par Nintendo ce jeudi 16 janvier 2025, après des mois de rumeurs. Comme prévu, c’est bien une évolution de la première Switch, avec plusieurs améliorations techniques. Un écran plus grand, des manettes Joy-Con magnétiques plus robustes et une puissance graphique plus importante.

Quelle rétrocompatibilité pour la Switch 2 ?

Mais cette présentation de la Nintendo Switch 2 a aussi été l’occasion pour le constructeur japonais d’évoquer la question très attendue de la jouabilité des titres de la console de première génération. Bonne nouvelle : la Switch 2 sera bel et bien rétrocompatible avec les jeux de la Switch 1. La vidéo de démonstration vient de le confirmer.

Il est vrai que ce sujet avait été adressé en novembre 2024 par Shuntaro Furukawa, le président de l’entreprise, mais sans trop en dire. « Davantage d’informations sur ce qui succèdera à la Nintendo Switch, y compris sa compatibilité avec la Nintendo Switch, seront communiquées ultérieurement », disait-il. C’est chose faite.

Les premières informations sur la rétrocompatibilité avec la Nintendo Switch 2. // Source : Nintendo

Cette rétrocompatibilité pourra être à la fois physique et numérique, c’est-à-dire qu’il sera possible d’insérer les cartouches dans la nouvelle console — ce que montre l’image fournie par l’industriel nippon. Un bémol toutefois : il pourra y avoir certains titres ne pouvant pas fonctionner avec la Switch 2, ou bien que partiellement. On ignore lesquels à ce stade.

Pour l’heure, les détails manquent. Ceux-ci doivent être communiqués par la société à une date ultérieure, non précisée. On peut s’attendre notamment à des explications plus approfondies le 2 avril, avec un évènement en direct (Nintendo Direct). Il reste également à découvrir la date exacte de sortie de la Switch 2, et son prix de vente.

