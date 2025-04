Lecture Zen Résumer l'article

On connaît désormais la grille tarifaire des mises à niveau des jeux Switch sur Switch 2. Nintendo opte pour des prix variables, de 10 à 20 € selon le jeu et les améliorations apportées.

Pour gonfler le catalogue de la Switch 2, Nintendo va faire comme les autres : proposer des mises à niveau, soit des grosses mises à jour qui apportent des améliorations plus ou moins notables à un jeu paru sur Switch (améliorations qui sont bien évidemment exclusives à la nouvelle console). Sur Microsoft, la prise en charge est gratuite grâce au Smart Delivery. Chez Sony, le coût est généralement de 10 €. Chez Nintendo ? La facture pourra grimper jusqu’à 20 €, a repéré Polygon le 24 avril 2025.

La firme nippone affiche désormais les tarifs sur son site officiel, ce qui permet de voir que certaines mises à niveau coûteront 9,99 €, quand d’autres seront proposées à 19,99 €. Sur une page explicative, Nintendo rappelle : « Si vous possédez déjà le jeu Nintendo Switch original en version physique ou numérique, vous pouvez réaliser sa mise à niveau vers la version Nintendo Switch 2 Edition en achetant la mise à niveau correspondante, disponible sur le Nintendo eShop, le My Nintendo Store et dans le commerce. »

Les mises à niveau des jeux Switch sur Switch 2. // Source : Nintendo

Voici le prix des différentes mises à niveau des jeux Nintendo Switch 2

Nintendo a semble-t-il divisé les mises à niveau en deux catégories :

Les mises à niveau simplement graphiques, qui améliorent le rendu visuel sans toucher au contenu. Le prix : 9,99 € ;

Les mises à niveau graphiques qui font aussi office de gros DLC, c’est-à-dire avec du contenu en plus, bien évidemment exclusif. Le prix : 19,99 €.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, revigorés sur Switch 2 grâce à un meilleur framerate, entrent dans la première catégorie. Pour passer à la version Switch 2, il faudra payer 9,99 € (les deux mises à niveau seront « offertes » aux abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel). Trois autres titres, qui ne sont pas édités par Nintendo, sont concernés : Story of Seasons: Grand Bazaar, Rune Factory: Guardians of Azuma et Civilization VII.

Super Mario Party Jamboree et Kirby et le monde oublié, de leur côté, réclameront la somme de 19,99 € pour accéder à la version Switch 2. Ces deux titres auront la particularité d’offrir « des graphismes et une fréquence d’images améliorés », ainsi que du gameplay en plus. On parle de modes additionnels pour Super Mario Party Jamboree (via Jamboree TV) et d’une histoire inédite pour Kirby et le monde oublié.

Pour l’heure, on ne connait pas encore le prix des mises à niveau de tous les jeux disponibles sur les deux consoles. On pense à Hogwarts Legacy : L’héritage de Poudlard, Metroid Prime 4: Beyond ou encore Légendes Pokémon : Z-A. Logiquement, elles ne devraient coûter que 10 € si elles ne touchent que l’aspect graphique et technique. Mais Nintendo pourrait décider de facturer le mode souris…

