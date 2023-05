Nintendo a vendu moins d’exemplaires de la Switch sur l’exercice financier 2022/2023, avec une baisse de 22 %. C’est logique, pour une console qui a fêté ses 6 ans il y a peu.

Les ventes de Switch ont baissé, a annoncé Nintendo dans son bilan financier publié le 9 mai. Entre le 1er avril 2022 et le 31 mars 2023, la firme nippone a écoulé 17,97 millions de consoles, contre 23,06 l’année précédente. Cela représente une baisse de 22,1 %. Si l’on se référait à cet indicateur uniquement, on pourrait penser que la Switch va mal. En réalité, on parle d’un produit qui a passé le cap des six ans. La voir encore à ce volume est en vérité une sacrée prouesse pour Nintendo.

« Au même stade de sa carrière, la PS4 en était à 13,5 millions », note d’ailleurs Oscar Lemaire, journaliste spécialiste des statistiques de l’industrie vidéoludique. La Nintendo Switch en est désormais à 125,62 millions d’unités vendues depuis son lancement en mars 2017. Il lui en manque encore 30 (millions) pour battre la PlayStation 2, console la plus vendue de tous les temps. L’objectif paraît hors d’atteinte, sauf si la Switch se met subitement à connaître un nouvel essor fulgurant. À l’heure actuelle, on en est plutôt à attendre la console qui lui succèdera.

Une Switch et ses manettes. // Source : Numerama

La Nintendo Switch se vend de moins en moins, et c’est normal

La Nintendo Switch avait déjà connu un premier fléchissement des ventes en 2022 : de 28,83 millions de vente en 2021, elle était passée à 23,06. Le déclin est donc lancé et, d’ailleurs, Nintendo en tient désormais compte : pour l’exercice fiscal 2023/2024, l’entreprise prévoit d’en écouler 15 millions (soit une diminution de 16,5 %).

Évolution des ventes de Nintendo Switch depuis son lancement :

Année Ventes Évolution 2016/2017 2,74 / 2017/2018 15,05 +450 % 2018/2019 16,95 +12,6 % 2019/2020 21,03 +24 % 2020/2021 28,83 +37 % 2021/2022 23,06 -20 % 2022/2023 17,97 -22,1 % 2023/2024* 15 -16,5 % *prévisionnel

L’objectif des 15 millions est bien évidemment très optimiste. Ainsi, celui de l’année écoulée n’a pas été rempli : « Précisons tout de même que l’objectif initial de Nintendo pour l’année qui vient de se terminer était de 21 millions, contre 18 millions à l’arrivée, donc », rappelle Oscar Lemaire. Voilà pourquoi les 30 millions qui la séparent encore de la PS2 ressemblent au bout du monde.

Point à noter : le modèle OLED, soit le plus récent de la gamme, observe une belle croissance de 58,8 %, avec 9,22 millions d’unités vendues. Il est difficile de ne pas y voir un phénomène de renouvellement : certains premiers propriétaires d’une Switch ont sans doute eu envie de changer, après tant d’années de bons et loyaux services. Si c’est le cas, le pari d’un modèle qui améliore le confort sans toucher à la puissance est réussi.

