[Le Deal du Jour] Parce qu'on n'a pas tous l'envie ou la capacité de mettre plus de 500 euros dans un smartphone, le milieu de gamme est devenu le nerf de la guerre pour les fabricants qui rivalisent de stratagèmes pour proposer le meilleur rapport qualité/prix. Cette offre disponible aujourd'hui sur le Xiaomi Poco X3 Pro en est le parfait exemple.

Chaque jour, la rédaction sélectionne pour vous un bon plan repéré sur le web, qui a un rapport direct avec notre ligne éditoriale.

Même si la gamme de smartphones de Xiaomi est assez complexe en 2021, elle n’en reste pas moins efficace sur de nombreux segments tarifaires. Le Xiaomi Poco X3 Pro en est le parfait exemple avec un excellent rapport qualité/prix pour un prix inférieur à 300 euros dans sa version équipée par 256 Go de stockage.

Il profite aujourd’hui d’une très belle remise de près de 100 euros sur Cdiscount aujourd’hui, ce qui en fait sans aucun doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Pour mieux comprendre l’offre

Quelles sont les caractéristiques du Xiaomi Poco X3 Pro ?

Le Xiaomi Poco X3 Pro possède une très belle fiche technique, avec un SoC Qualcomm Snapdragon 860 épaulé par 8 Go de RAM ce qui est légèrement plus puissant que ce que l’on trouve dans le Samsung Galaxy S10, un haut de gamme de 2019. Le Poco X3 Pro est également équipé d’un écran Full HD avec une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour plus de fluidité dans le système et les applications. Enfin, on retrouve également 256 Go de stockage et une batterie de 5160 mAh qui lui permet de se situer dans le haut du panier en autonomie et qui se recharge rapidement de 0 à 100 % en une heure.

Il propose une solution polyvalente en photo avec plusieurs capteurs, dont un capteur qui permet de réaliser des ultra grand-angle. On ne se situe clairement pas dans le haut du panier sur ce niveau, mais il réussira à produire de bons clichés quand les conditions lumineuses sont au rendez-vous. En bref, un smartphone puissant, polyvalent et autonome avec très peu de défauts pour son prix. Le Xiaomi Poco X3 Pro a reçu la note de 8/10 sur le test de nos confrères de Frandroid.

Quelles sont les alternatives à ce prix ?

Autour des 200 euros, il est assez rare de trouver un smartphone avec une fiche technique aussi complète. On retrouve le Xiaomi Redmi Note 10 que l’on recommande dans notre guide des meilleurs smartphones qui a l’avantage de proposer un écran AMOLED (60 Hz) mais un SoC nettement moins puissant. On peut également citer des iPhone reconditionnés, comme l’iPhone 8, mais ils offriront une expérience et une durée de vie nettement inférieure à celle offerte par le Xiaomi avec son Poco X3 Pro.

Certains liens de cet article sont affiliés : si vous trouvez votre bonheur grâce à nous, nous touchons une petite commission. Les liens affiliés dans les articles n’ont aucun impact sur les choix éditoriaux de la rédaction de Numerama et l’angle des articles. On vous explique tout ici.

Partager sur les réseaux sociaux Tweeter Partager Partager Partager redditer

La suite en vidéo