Lecture Zen Résumer l'article

Apple a présenté ce lundi 9 juin iOS 26 (et non pas iOS 19). Cette nouvelle version de l’OS des iPhone offre un nouveau design : on vous montre un premier aperçu.

iOS 26 (qui ne s’appelle donc pas iOS 19) ne sortira pas officiellement avant septembre et la sortie des iPhone 17. Ce qui n’empêche pas Apple de présenter la nouvelle version de l’interface des iPhone, lors de sa WWDC 2025. Tous les iPhone ne seront pas compatibles avec iOS 26, mais la plupart le seront heureusement. On vous présente ce nouveau design, baptisé Liquid Glass.

Le nouveau design de l’interface des iPhone

C’était attendu : l’interface des iPhone va avoir un design avec davantage de verre, à l’occasion de ses 20 ans. Menus, widgets, notifications, applications : tout se met au motif en verre, avec une certaine transparence et surtout de la réflexion de la lumière.

Le nouveau design d’iOS 26 // Source : Capture d’écran

Apple met fin au flat design avec le Liquid Glass, en intégrant des effets 3D et des nouvelles animations.

iOS 26 joue sur la transparence // Source : Capture d’écran

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Ce qui signifie que ces éléments « en verre » vont réagir à vos doigts lorsqu’ils se baladent sur les différents boutons. Même chose pour la lumière : en fonction de la position de votre smartphone, les réflexions de la lumière réagiront de manière dynamique.

Et aussi sur les reflets // Source : Capture d’écran

Ce qui fonctionne aussi peu importe la couleur qu’on donne à l’interface (ce qui est possible depuis iOS 18 l’année dernière) — ça fonctionne aussi en mode sombre.

Qu’est-ce que ça change dans les faits ?

Dans les faits, la prise en main de l’iPhone ne change pas réellement. Ce sont simplement les boutons dont la disposition va changer. Pour supprimer une note, modifier une image, etc. On note aussi un changement au niveau de l’application Appareil photo de l’iPhone : les commandes sont simplifiées pour prendre plus facilement des photos et des vidéos.

L’interface de l’application Appareil photo est simplifiée // Source : Capture d’écran

Autre changement, mais dans Safari : les pages web prennent tout l’écran, et la barre des tâches est transparente et vient par-dessus.

Safari laisse plus de place à la page web avec iOS 26 // Source : Capture d’écran

Ce que fait Apple ici sert surtout à unifier le design de ses différentes interfaces. Entre iOS, iPadOS, macOS, watchOS et désormais visionOS, c’était un peu le bazar. La nouvelle interface des appareils Apple unifie tout ça en apportant le même design, les mêmes boutons, le même feeling.

Design unifié pour tous les appareils Apple // Source : Capture d’écran

Le tout s’adapte évidemment au format des écrans (horizontal, vertical), et à leur taille (l’écran d’une Apple Watch est tout petit, en comparaison d’un MacBook). Par exemple, la taille de l’horloge, qui est la même sur tous les appareils, s’adapte en fonction de la place qu’il y a à l’écran. Ce qui vaut aussi pour l’écran verrouillé et l’arrière-plan, encore plus dynamique (effet 3D, nouvelles animations).

L’horloge va s’adapter à la place qu’il y a à l’écran // Source : Capture d’écran

Même le nouveau CarPlay s’adapte à ce nouveau design Liquid Glass. Applications, widgets et autres menus seront d’ailleurs accessibles aux développeurs d’applications.

Apple CarPlay se met à jour aussi // Source : Capture d’écran

Même chose pour les Live Activities, instaurée avec l’iPhone 15 et le Dynamic Island : elles font enfin leur arrivée sur CarPlay.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama