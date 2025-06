Lecture Zen Résumer l'article

Comme d’habitude, les soldes sont le bon moment pour s’équiper à moindre coût. Les téléviseurs font d’ailleurs partie des produits souvent achetés lors des événements promotionnels. Mais entre la taille, les performances et le prix final, difficile de faire son choix. Voici une sélection de modèles qui valent le coup pour vous aider à y voir plus clair.

Les promotions sur les téléviseurs ne font pas exception pendant les soldes, et c’est tant mieux — surtout si vous comptez profiter des phases finales du Mondial des clubs dans de bonnes conditions. On a fait le tri pour ne retenir que les références réellement intéressantes, avec des prix adaptés à tous les budgets.

Quels téléviseurs acheter durant les soldes d’hiver ?

LG OLED C5 55″

LG Evo OLED55C5 // Source : LG

Le téléviseur LG OLED55C5 de 2025 est commercialisé 1 999 € à son lancement. Vous pouvez le trouver au prix de 1 499 € sur La Fnac pendant les soldes d’été.

LG ne change pas une formule qui gagne et reprend le même design que son modèle C4, avec son apparence minimaliste et sa dalle aux bordures ultrafines. Niveau performances, le C5 améliore légèrement la formule précédente, avec une dalle OLED Evo similaire. La luminosité est meilleure et le niveau de contraste parfait. La colorimétrie est tout aussi exemplaire. Il est compatible avec les normes HLG, HDR10 et Dolby Vision/IQ pour l’image, et Dolby Atmos pour le son. Un traitement de mise à l’échelle est aussi présent, pour des contenus HD et Full HD upscalés en 4K.

La série des C5 de LG est une gamme de téléviseurs polyvalents, puisque quatre entrées HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz permet de jouer dans les meilleures conditions possibles. Les technologies VRR (Variable Refresh Rate) ALLM (Auto Low Latency Mode) optimisent la fluidité et éliminent les saccades. Enfin, l’interface sous webOS 25 est agréable à parcourir et réactive.

Philips OLED 65″

PHILIPS 65OLED760 // Source : Philips

Autre référence dans le monde des TV, le grand téléviseur OLED 65OLED760 de Philips, d’une taille de 65″, est vendu à sa sortie 1 999 €. Il est disponible sur le site de Boulanger pour les soldes d’été au prix de 1 599 €.

Un cadre fin et des pieds discrets, de quoi mettre en valeur l’Ambilight embarqué dans le téléviseur de Philips. Un jeu de LEDs disposées à l’arrière et autour du téléviseur projette un halo de lumière sur les murs, raccord avec le contenu visionné à l’écran. Pas indispensable pour les films et séries, l’Ambilight se prête bien aux jeux vidéo. Vous pourrez aussi projeter une simple lumière d’appoint, de l’intensité et de la couleur de votre choix.

Sa dalle 4K OLED de 65 pouces, soit une diagonale de 165 cm, prend en charge les formats HDR10+ et Dolby Vision, pour des images lumineuses et détaillées. Niveau audio, Dolby Atmos et DTS:X sont de la partie. Quatre ports HDMI 2.1 complètent le téléviseur, pour jouer en 4K@120fps. Enfin, l’interface sous Titan OS est fluide et bien agencée, avec du contenu pertinent proposé et mis à jour régulièrement.

Samsung QLED 55″

TV QLED Samsung TQ55Q7F5 55″ // Source : Samsung

Normalement vendu 799 €, le téléviseur Samsung TQ55Q7F5 de 55″ est disponible pour les soldes d’été au prix de 599 € sur Boulanger.

Ce Samsung d’une diagonale de 55 » possède une dalle QLED 4K aux couleurs et aux contrastes maîtrisés. Les images sont lumineuses et idéales pour du cinéma ou des séries, et le téléviseur est également compatible HDR10+. L’audio s’accompagne d’un traitement Q-Symphony 2.0 mais ne se profite idéalement qu’avec une barre de son. Le TV de Samsung embarque trois ports HDMI 2.1, mais son taux de rafraîchissement n’est que de 50 Hz.

Tizen OS, l’interface maison de Samsung, habille les menus et l’assistant Bixby intégré, ainsi que la compatibilité avec Alexa, facilitent la navigation.

Continental Edison QLED 55 »

TV QLED 4K Continental Edison // Source : Continental Edison

Le téléviseur QLED Continental Edison CELEDGAM55QV24B est proposé pour les soldes d’été au prix de 299,99 € sur Cdiscount, grâce au code promo 25DES249.

Avec sa dalle QLED UHD 4K de 55″, le TV de Continental Edison offre des noirs profonds et une bonne colorimétrie. Alors certes, il peine à se hisser au niveau des cadors du genre, notamment ceux qui se trouvent plus haut, mais pour son prix, il possède un rapport qualité-prix inégalable. D’autant plus qu’il supporte les normes HDR10 et Dolby Vision et possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz et deux ports HDMI 2.1. Pour moins de 300 €, vous pouvez donc mettre la main sur un modèle à l’aise avec le cinéma et les jeux vidéo, ce qui est plutôt rare.

L’interface sous Google TV est intuitive et trouver vos contenus est simple et rapide, et s’accompagne de suggestions pertinentes. Le TV est compatible avec et Google Assistant pour naviguer à la voix.

Samsung OLED 55″

Le TV Samsung OLEd TQ55S93D 55″ // Source : Samsung

Le téléviseur Samsung TQ55S93D est normalement vendu 1 199 €. La Fnac le propose au prix de 999 € pendant les soldes d’été.

Cet autre téléviseur Samsung, d’une diagonale de 55 « , possède une dalle 4K cette fois-ci OLED. Les couleurs et les contrastes sont de qualité, et les noirs profonds, et la norme HDR10+ optimise l’ensemble. L’audio n’est pas en reste avec le Dolby Atmos qui fait un bon travail de spatialisation. Toujours niveau image, le processeur avec IA rapide optimise le contenu visionné en 4K. La fréquence de balayage de 144 Hz couplée aux ports HDMI 2.1 permet de brancher vos consoles de salon et de jouer dans d’excellentes conditions.

Un dernier mot sur Tizen OS, l’interface de Samsung, qui optimise l’agencement des contenus afin de ne pas passer 3 h à chercher un film ou une série. L’assistant Bixby est aussi intégré dans ce modèle, ainsi que la compatibilité avec Alexa.

