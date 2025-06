Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Besoin d’un smartphone et d’une paire d’écouteurs ? Ne cherchez plus, Boulanger propose un pack avec les deux, moins cher pour les soldes d’été.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Les smartphones haut de gamme sont mis sur le devant de la scène pour leurs performances avancées et leurs innovations technologiques qui, parfois, sont intéressantes, malgré un prix de lancement souvent élevé. Ils deviennent bien plus intéressants en promotion, notamment durant les soldes. C’est le cas du Samsung Galaxy S25 qui s’accompagne en plus d’une paire d’écouteurs Samsung.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Le Samsung Galaxy S25 128 Go est vendu 912 € sur le site de Samsung, tandis que les Samsung Galaxy Buds 3 se trouvent à 130 €. Le pack avec les deux est disponible pour les soldes d’été au prix de 749,99 € chez Boulanger.

C’est quoi, ce smartphone premium de Samsung ?

8/10 Samsung Galaxy S25 Lire le test 752 € sur Fnac 752 € sur Darty Points forts Un joli design élégant

Le format compact très confortable

Un bel écran lumineux, OLED, 120 Hz LTPO

7 ans de mises à jour Android et de sécurité

One UI 7 est très complet Points faibles Le mode nuit est en retrait

Le temps de charge est trop long : 25 W, ce n’est pas assez

On aimerait des nouvelles fonctionnalités plus poussées

Le Samsung Galaxy S25 est un très beau smartphone aux angles arrondis et aux bordures plates, certifié IP68 pour résister à une immersion dans l’eau. Il embarque un écran Full HD+ OLED de 6,1 pouces au taux de rafraîchissement LTPO de 120 Hz et à la luminosité maximale de 2460 cd/m². Peu de reproches à faire ici, tant la dalle assure une visibilité optimale. Le smartphone de Samsung est propulsé par une puce Snapdragon 8 Elite qui permet de belles performances, y compris sur les jeux et sans sacrifier sur la partie graphismes.

Le Samsung Galaxy S25 est doté de nombreuses fonctions IA // Source : Samsung

Côté interface, One UI 7 basée sur Android 15 est fluide et agréable, et propose de nombreuses fonctions d’IA grâce à Galaxy AI. Le volet photo est aussi complet, avec un capteur principal de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 12 Mpx, et un téléobjectif de 10 Mpx avec zoom optique 3x. Les clichés sont de grande qualité et l’optimisation de l’IA fait des prouesses. Niveau autonomie, la batterie de 4 000 mAh permet une bonne journée d’utilisation.

Et ces écouteurs Buds 3 ?

Les écouteurs de Samsung adoptent un format non intra-auriculaire où confort est au rendez-vous, avec des oreillettes qui s’insèrent bien dans le canal auditif et restent en place. Les oreillettes possèdent des tiges tactiles pour contrôler le volume ou la lecture des pistes et embarquent une coquetterie : un jeu de LEDs qui permet de les retrouver si vous les égarez. Niveau audio, le son est riche et d’une grande polyvalence, avec des basses bien présentes sans être envahissantes. Les écouteurs sont précis même à fort à volume.

Les Buds 3 offrent aussi une réduction de bruit active efficace. Ils isolent la plupart des bruits parasites sans provoquer de sensations désagréables. Le mode son environnant laisse quant à lui passer les sons pour rester conscient de votre environnement tout en écoutant de la musique. Les Galaxy Buds 3 possèdent une autonomie de 6 h, et 24 h supplémentaires grâce au boîtier.

Les points à retenir sur ce pack Samsung :

Le Galaxy S25 et son volet photo performant

Des écouteurs Buds 3 de qualité

Une bonne autonomie pour les deux produits

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !