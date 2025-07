Lecture Zen Résumer l'article

Selon les informations de BFM Business, Patrick Drahi valoriserait SFR autour de 23 milliards d’euros. Les autres opérateurs pourraient sauter sur l’occasion pour consolider le marché autour de trois acteurs.

Annoncé par Le Figaro en avril 2025, le futur rachat de SFR semble se confirmer dans un article de BFM Business publié le 2 juillet. Selon les informations du média spécialiste de l’économie, Patrick Drahi a envoyé mi-juin les données financières détaillées de SFR en 2024. Il valoriserait l’opérateur au carré rouge autour des 23 milliards d’euros, dont 15 milliards d’euros de dettes, après restructuration. Mais l’opérateur ne se porterait pas très bien, avec un chiffre d’affaires en baisse de 5,8 % au premier trimestre.

Seul opérateur sans 5G SA et sans box Wi-Fi 7, SFR semble progressivement tourner la page de son aventure Altice. Une des pistes les plus solides est celle de son découpage et de son rachat par les autres opérateurs, qui rêvent depuis des années de revenir à un marché avec un concurrent de moins.

Bouygues et Free : une alliance se prépare pour racheter SFR

Selon BFM Business, le rôle d’Orange dans le rachat de SFR ne serait pas aussi important que ce qui était précédemment évoqué. L’opérateur historique, déjà trop puissant, pourrait fâcher l’autorité de la concurrence s’il absorbait une partie de SFR. Orange jouera très certainement un rôle en récupérant quelques actifs, mais c’est un binôme Free/Bouygues qui se dessine.

BFM indique qu’Olivier Roussat (directeur général de Bouygues), Didier Casas (secrétaire général) et Thomas Reynaud (directeur général de Free) discutent activement du rachat de SFR. C’est un secret de polichinelle dans l’industrie des télécoms. Numerama, qui couvre l’actualité des opérateurs, a régulièrement entendu les opérateurs parler du sort de SFR. Xavier Niel et Martin Bouygues ne seraient pas encore dans les discussions, mais cela ne saurait tarder.

Thomas Reynaud, le directeur général d’Iliad. // Source : Numerama

Si Bouygues et Free rachètent SFR ensemble, ils devront se partager les abonnés de l’opérateur, ses équipes et ses actifs (antennes, fibre, etc.). Il est encore trop tôt pour savoir ce qu’il adviendra des abonnés de SFR, mais un transfert vers un des deux opérateurs est possible. La transition prendra dans tous les cas beaucoup de temps : personne ne sera téléporté de SFR à Free/Bouygues du jour au lendemain. SFR a 20 millions d’abonnés mobile et 6 millions d’abonnés Internet : c’est immense.

Dans ce rachat en forme de puzzle, tous les opérateurs espérent récupérer leur part du gâteau, avec probablement des découpages régionaux (difficile d’imaginer la fibre partagée équitablement, au vu de la complexité technique). BFM Business suggère également que Free Pro souhaiterait récupérer SFR Business pour développer son service pour les entreprises. Enfin, il y a la question des 300 boutiques et des 2 000 salariés de SFR. Le découpage sera impossible sans restructurations majeures.

Le logo de SFR sur une boutique. // Source : SFR

Selon BFM Business, Patrick Drahi souhaiterait boucler le rachat de SFR avant la fin de l’année. Tout pourrait s’intensifier à la rentrée, avec de premières offres publiques.

L’autre hypothèse est la vente de SFR à un nouvel acteur, ce qui maintiendrait donc un marché à quatre opérateurs, mais serait aussi beaucoup plus facile. Bouygues, Free et Orange doivent réussir à créer un cadre permettant l’absorption de SFR dans le cadre légal s’ils veulent vraiment revenir à trois acteurs en France, comme avant 2012. D’autres opérateurs ont préalablement échoué, comme le rachat de SFR par Bouygues (2014) ou de Bouygues par Orange (2016).

