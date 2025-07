Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour vous immerger dans vos jeux, rien de tel qu’un grand de 45″. LG propose un grand moniteur incurvé à un super prix pour les soldes.

👉 Retrouvez les meilleures offres à saisir pendant les soldes d’été 2025

Parmi les nombreux moniteurs gaming présents sur le marché, il est parfois difficile de jeter son dévolu sur un modèle en particulier. Il n’y a que si vous recherchez un (très) grand écran que les choix se resserrent, laissant quelques constructeurs de confiance dans la course. LG propose justement de très bons moniteurs PC, dont le UltraGear 45″ qui vient directement concurrencer la gamme G9 chez Samsung — la plus réputée sur ce format.

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Le LG UltraGear 45GR75DC-B incurvé d’une taille de 45 » est habituellement vendu 849,99 €. Il est trouvable sur Boulanger au prix de 749,99 € pour les soldes d’été.

C’est quoi, ce moniteur géant de LG ?

L’écran gaming incurvé de LG possède une dalle de 45 cm, soit 113 cm de diagonale. Sa dalle VA à la définition QHD de 5 120 x 1 440 pixels possède un taux de rafraîchissement de 200 Hz et un temps de réponse de 1 ms. Autant dire que les performances sont au rendez-vous pour jouer dans d’excellentes conditions. Son écran incurvé à 1500R au format 32/9 permet de plus une bonne immersion, que ce soit pour jouer ou pour regarder des films.

Le moniteur LG UltraGear 45GR75DC-B // Source : LG

La prise en charge du gamut de couleurs DCI-P3 à 95 % et du DisplayHDR 600 assure des couleurs riches et des contrastes profonds, tandis que la luminosité de 400 cd/m² et le taux de contraste de 3 000:1 garantissent une bonne visibilité, même dans des environnements lumineux. Bien qu’il ne soit pas au niveau de l’OLED en matière de noirs et de contraste infini, le 45GR75DC-B s’en sort très bien.

À ce prix, ce LG UltraGear est-il une bonne affaire ?

100 € de réduction, c’est une bonne occasion de se procurer un grand moniteur pour les jeux vidéo. Les économies faites peuvent servir à investir dans une barre de son complémentaire, puisque le moniteur n’est pas doté de haut-parleur intégré. Il est toutefois possible de brancher un casque via la sortie casque. Au rang des connectiques, vous retrouverez aussi deux HDMI 2.1, un DisplayPort, un port USB-C et un USB-A.

Enfin, bien qu’il prenne de la place sur un bureau, il possède une bonne ergonomie et peut s’incliner, se régler en hauteur et s’orienter de gauche à droite.

Les points à retenir sur ce moniteur de LG :

Une dalle incurvée de 45″

Un taux de rafraîchissement de 200 Hz

Une définition QHD de 5 120 x 1 440 pixels

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !