Dans une publication LinkedIn, le directeur exécutif Réseaux & Services de SFR dévoile l’arrivée imminente d’une nouvelle Box. Un produit que plus personne n’attendait, qui suggère que SFR compte rester actif dans les prochains mois.

Seul opérateur français sans box Wi-Fi 7, SFR ne devrait plus tarder à contre-attaquer après des mois de silence. L’opérateur au carré rouge, qui traverse une zone de turbulence en raison d’une possible revente, n’avait pas suivi Free, Bouygues et Orange avec leurs nouvelles box Internet. Sa dernière box, la Box 8X lancée en 2022, se contente de Wi-Fi 6, malgré un tarif élevé (44,99 euros par mois). Les rumeurs annonçaient un renouvellement pour le début de l’année 2025, mais les incertitudes économiques avaient eu raison de ce lancement.

Sur LinkedIn le 2 juillet 2025, Olivier Tailfer, directeur exécutif en charge des réseaux & services chez SFR, dévoile la tenue d’une séance de questions/réponses avec les salariés de l’opérateur le même jour. Il raconte que « Mathieu Cocq (PDG de SFR) a présenté en avant-première notre nouvelle Box, fruit du travail des équipes SFR », lors de l’événement.

La nouvelle box de SFR en avant-première. // Source : LinkedIn

« Lancement imminent » pour la « nouvelle Box SFR »

Si la publication d’Olivier Tailfer n’en dit pas beaucoup sur les nouvelles caractéristiques de la future box de SFR, on peut déjà apercevoir la présence d’un grand écran tactile, avec la présence de boutons qui correspondent à la maison, au Wi-Fi et au téléphone. Un choix qui rappelle le design de la Livebox 7 d’Orange, mais avec un écran plus grand.

Dans les commentaires, plusieurs employés de SFR se félicitent d’un design « 100 % made in France » et indiquent que SFR a réussi à sortir de la production étrangère, contrairement à Orange notamment. On peut aussi imaginer que le Wi-Fi 7 sera au rendez-vous, puisque cette box se positionnera forcément sur le haut de gamme.

Autre information dans l’image : l’écran indique « lancement imminent ». SFR, que certains annoncent à l’arrêt en attendant son rachat, va donc annoncer une nouvelle box prochainement. De quoi faire trembler la Freebox Ultra ou la Bbox Wifi 7 ?

