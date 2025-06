Lecture Zen Résumer l'article

Plus convaincant à l’utilisation que par sa fiche technique et son prix, le Samsung Galaxy S25 Edge ouvre officiellement l’ère des smartphones ultra-fins. Problème : son arrivée n’était attendue par personne, et la technologie sera probablement vite dépassée.

Le Galaxy S25 Edge est-il une erreur de Samsung ? Annoncé en janvier 2025, puis commercialisé en mai, le premier smartphone ultra-fin du marché divise ses premiers propriétaires. Certains l’adorent, d’autres peinent à comprendre son intérêt… Une seule certitude : selon le média coréen The Elec, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Samsung, qui prévoyait initialement de remplacer son modèle Plus par un modèle Edge tous les ans (comme Apple avec sa future gamme iPhone 17), remettrait déjà en question sa nouvelle stratégie.

Avec le Galaxy S25 Edge, Samsung entre dans l’ère des smartphones ultra-fins. Épais de seulement 5,8 mm, avec des caractéristiques entre le S25+ et le S25 Ultra, le S25 Edge est présenté comme un aperçu du futur des smartphones. Mais Samsung oublie un détail important : les révolutions techniques arrivent par les usages, pas par la prouesse technique. Surtout à 1 249 euros.

7/10 Samsung Galaxy S25 Edge 1 249 € sur Amazon 1 249 € sur RED by SFR Points forts La finesse et la légèreté sont remarquables

Il tient la journée sans problème

Très bon double module caméra Points faibles Pas de batterie silicium-carbone

Rien ne justifie son existence et son prix

Les prochains Galaxy Edge seront meilleurs

Notre test du Samsung Galaxy S25 Edge en vidéo

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Rien ne justifie l’existence du Galaxy S25 Edge, même pas sa batterie

Quand Samsung s’est lancé dans le secteur des smartphones pliants en 2019, avec ses gammes Galaxy Z Fold et Galaxy Z Flip, la marque le faisait pour une raison précise : créer de nouveaux usages. Le premier permet de transporter une tablette dans un encombrement similaire à celui d’un smartphone, le second divise par deux l’encombrement d’un téléphone et le rend compatible avec plus de poches. C’est l’évolution de la technologie qui a amené Samsung à lancer des produits pliants. Six ans plus tard, la demande est de plus en plus forte.

Avec le Galaxy S25 Edge, la situation est totalement opposée. Ce n’est pas l’évolution des savoir-faire qui justifie la création du produit, mais l’opportunité commerciale. Samsung affirme que, selon ses études de marché, le public réclame des téléphones plus fins. Mais est-ce vraiment cohérent avec le fait que grande majorité des utilisateurs ajoutent une coque à leurs appareils ? Ou qu’ils réclament des appareils toujours plus endurants et doués en photo ? D’autres études de marché avaient préalablement indiqué une demande pour les petits téléphones. La réalité est, qu’une fois en magasin, les clients choisissent généralement des grands écrans, quitte à renier leur préférence originelle.

Le Galaxy S25 Edge à gauche, l’iPhone 16 Pro Max à droite. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

Depuis quelques années, les constructeurs chinois utilisent dans leurs appareils une nouvelle technologie : les batteries silicium-carbone. La principale différence avec le lithium-ion utilisé dans la plupart des appareils est que le silicium-carbone dispose d’une bien plus grande densité énergétique (jusqu’à 470 mAh/g contre 372 mAh/g). Il permet de créer des batteries avec des capacités largement supérieures dans un encombrement similaire, voire inférieur. Le silicium-carbone a pour seul défaut d’être plus instable et difficile à maîtriser, ce qui incite pour l’instant les constructeurs historiques à la prudence (et Samsung, après les Galaxy Note 7, a raison d’être prudent).

Si Samsung avait fait du Galaxy S25 Edge son premier smartphone avec du silicium-carbone, alors son existence aurait été pleinement justifiée. Une batterie de 5 000 ou 6 000 mAh (ou équivalent, ce qui compte en réalité est le nombre de Wh) dans un téléphone avec une finesse de 5,8 mm aurait totalement expliqué le lancement d’une nouvelle gamme. Le Galaxy S25 Edge aurait alors été un laboratoire pour le smartphone du futur, avec un look plus futuriste et une batterie précurseuse, capable de tenir plus longtemps qu’un gros Galaxy S25 Ultra. Le problème est qu’il utilise une batterie lithium-ion de 3 900 mAh, logiquement plus fine, qui est donc moins généreuse. Son seul élément de différenciation est la finesse, mais peut-on vraiment la présenter comme une révolution technologique ?

En main, le Galaxy S25 Edge est agréable à tenir. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Dans quelques mois, nos critiques envers le Samsung Galaxy S25 Edge pourraient se répéter avec l’iPhone 17 Air. Mais Apple a encore la possibilité de faire les choses plus correctement en lançant son premier téléphone avec une batterie silicium-carbone, en passant à la recharge rapide et en annonçant plusieurs surprises amenées à arriver dans de futurs iPhone 18 ou iPhone 19. Un produit ultra-fin ne doit pas juste être fin : il doit être une avant-première du futur. Dans le cas du Galaxy S25 Edge, seule l’épaisseur est au programme.

À 800 ou 900 euros, le Galaxy S25 Edge serait difficilement critiquable : il s’agirait d’une alternative fine au Galaxy S25 classique. À 1 249 euros ou plus, l’utilisateur doit avoir l’impression d’être récompensé pour son investissement. Il l’est très peu aujourd’hui.

Le Galaxy S25 Edge est un très bon smartphone malgré nos remarques

Nos critiques sont dures, mais visent à vous transmettre un message important : les futurs Galaxy S26 Edge ou S27 Edge seront forcément meilleurs. L’ultra-fin n’est qu’à ses débuts, Samsung va forcément s’améliorer. Les rumeurs mentionnent d’ailleurs un premier Galaxy Z Fold en silicium-carbone dès le mois de juillet.

Malgré tout, le Galaxy S25 Edge premier du nom est loin d’être un mauvais appareil. En main, les 5,8 millimètres d’épaisseur font vraiment du bien. Le poids de seulement 163 grammes en fait un appareil aussi fin que le petit Galaxy S25, malgré son grand écran (6,7 pouces). Il est extrêmement plaisant de tenir le S25 Edge, qui dispose d’une très belle finition en titane. Seul inconvénient : posé sur une table, il devient vite inutilisable. Le choix d’un appareil photo en protubérance seulement sur un coin est fatal à l’équilibre de l’appareil, tout tremble. L’iPhone 17 Air, avec sa barre horizontale, devrait s’épargner ce problème.

Le Samsung Galaxy S25 Edge n’est pas parfait, mais est un bon téléphone. // Source : Numerama

Niveau autonomie, le Galaxy S25 Edge s’en sort aussi très convenablement. La catastrophe annoncée n’a pas eu lieu : on termine facilement la journée autour des 20-30 %, comme sur un S25 classique. On est loin des 48 heures de batterie du S25 Ultra, mais ce n’est en aucun cas un défaut.

Enfin, en photo, l’utilisation d’un capteur de 200 Mpix, comme sur le modèle Ultra, sauve Samsung. Le S25 Edge n’a pas de vrai zoom optique, mais son zoom numérique est très bon. Il a aussi pour mérite d’avoir un vrai ultra grand-angle, ce qu’Apple semblerait supprimer. Photographiquement, même à plusieurs mois de la sortie de son rival californien, le S25 Edge parait déjà gagner le duel. Dommage que l’absence de prouesse technologique empêche le terminal de justifier son prix.

Le verdict 7/10 Samsung Galaxy S25 Edge Voir la fiche 1 249 € sur Amazon 1 249 € sur RED by SFR On a aimé La finesse et la légèreté sont remarquables

Il tient la journée sans problème

Très bon double module caméra On a moins aimé Pas de batterie silicium-carbone

Rien ne justifie son existence et son prix

Les prochains Galaxy Edge seront meilleurs Le Galaxy S25 Edge est un smartphone frustrant. Très agréable à l’utilisation, notamment grâce à sa finesse, le smartphone a tout d’une anomalie sur le marché. Il ne répond presque à aucun besoin, coûte très cher (1 249 euros, presque autant que l’incroyable S25 Ultra) et n’apporte pas de rupture technologique comme d’autres appareils Samsung avant lui (les Note avec un écran géant et un stylet, les Edge avant les bords incurvés, les Z qui se plient…). L’utilisation d’une batterie silicium-carbone, avec la promesse d’une plus grande autonomie dans un appareil plus fin, aurait parfaitement justifié son existence. Mais sans cette évolution, le Galaxy S25 Edge n’est qu’un Galaxy S25+ plus fin et plus cher, et moins endurant. En attendant l’iPhone 17 Air et les futurs smartphones Samsung avec du silicium-carbone, il vaut sans doute mieux se contenter d’un essai en magasin du S25 Edge, pour apprécier sa finesse. Mais quiconque a 1 250 euros à dépenser chez Samsung ferait mieux d’opter pour l’excellentissime Galaxy S25 Ultra. Il est plus épais, mais tellement plus complet. Dans quelques années, le S25 Edge sera sans doute présenté comme le précurseur d’une révolution, mais pas comme celui qui l’a lancée.

Où acheter le Samsung Galaxy S25 Edge au meilleur prix ?

Le Samsung Galaxy S25 Edge est commercialisé à partir de 1 249 euros chez la plupart des revendeurs. De premières promotions devraient arriver rapidement :

En alternative, vous pouvez aussi opter pour le Galaxy S25 Ultra, beaucoup plus complet, et souvent proposé au même prix :

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G, avec ou sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Cet article existe grâce à Numerama+ Les abonnés Numerama+ offrent les ressources nécessaires à la production d’une information de qualité et permettent à Numerama de rester gratuit. Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l’I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama