Depuis plus de 10 ans, Apple renouvelle régulièrement l'iPad, sa tablette référence. Aujourd'hui, la gamme comporte plusieurs modèles, adaptés à différents usages. On vous aide à faire le bon choix.

Le guide des iPad en résumé :

iPad Air de 2020 (599 €) : ce que l’iPad a à offrir de mieux

iPad de 2020 (369,99 €) : l’iPad très abordable, mais pas beaucoup moins performant

iPad Pro de 2021 (1 219 €) : un vrai outil pour les professionnels

Le premier iPad est sorti en 2010. Depuis, la tablette d’Apple est devenue une référence dans cette catégorie qui vise autant le grand public que les professionnels. Longtemps, l’ardoise d’Apple a été un objet onéreux réservé aux passionnés. Plus étendue, la gamme iPad répond désormais à davantage de besoins.

Face à la multiplication des références, choisir son iPad peut cependant tourner au casse-tête. Notre sélection vous aidera à trouver le modèle le mieux adapté à vos besoins.

Comment bien choisir son iPad

Un iPad, au fond, à quoi ça sert ?

À l’heure où les smartphones sont toujours plus grands et performants, on pourrait se demander si les tablettes ont encore de l’intérêt. Le produit se positionne en effet entre un téléphone (pour le côté pratique et mobile) et le PC (pour le confort d’écran). Il n’est pas foncièrement indispensable mais c’est un objet connecté qu’on adore avoir sous la main, une fois qu’on y a goûté. Pour se divertir, surfer sur le web ou encore consulter sa galerie photo, un iPad offre la meilleure ergonomie possible.

Un iPad peut-il remplacer mon PC ?

La question se pose de plus en plus à mesure qu’iPadOS gagne des fonctionnalités proches d’un système d’exploitation PC. Mais la réponse est loin d’être tranchée. Pour des tâches basiques (surfer sur internet, passer des commandes, consulter ses mails), un iPad fera amplement l’affaire et offrira même une meilleure expérience.

Pour un usage professionnel, la question est plus épineuse et dépend vraiment de la nature du métier. Certains professionnels apprécieront la praticité de l’écran tactile, sur lequel on peut griffonner avec un stylet, quand d’autres pesteront face à la difficulté d’affichage de plusieurs fenêtres. Pour certaines tâches, un ordinateur reste plus efficace. Il n’y a donc pas de réponse universelle, simplement du cas par cas.

Faut-il prendre l’option LTE des iPad ?

Un iPad, quel qu’il soit, se connecte à internet avec le Wi-Fi. L’option LTE permet cependant d’ajouter une SIM afin d’accéder au réseau cellulaire (jusqu’à la 5G). Cette caractéristique fait mécaniquement augmenter la facture (plus de 100 €). Elle s’adresse à celles et ceux qui se déplacent souvent et n’ont pas toujours une connexion Wi-Fi à disposition. Rappelons qu’il est sinon toujours possible d’utiliser le réseau cellulaire de son téléphone — en activant le partage de connexion. Seul hic ? La batterie de votre smartphone va vite être drainée dans ce cas de figure.

