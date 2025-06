Lecture Zen Résumer l'article

Samsung commence à communiquer sur ses prochains Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, qui devraient être annoncés au début de l’été. La grande surprise de 2025 pourrait être un smartphone pliant avec « une caméra puissante ».

« Découvrez le nouveau chapitre Ultra » : par ces simples mots, Samsung vient peut-être d’officialiser l’arrivée d’un smartphone haut de gamme d’un nouveau genre. Dans un communiqué publié le 3 juin, la marque coréenne suggère qu’un Galaxy Z Fold 7 Ultra pourrait être annoncé très prochainement, en même temps que les Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 et potentiellement Galaxy Z Flip FE.

Enfin un Galaxy Z Fold au niveau des marques chinoises ?

« Depuis des années, Samsung est à l’écoute des utilisateurs qui lui demandent des écrans plus grands, de meilleurs appareils photo et de nouvelles façons de se connecter et de créer. La demande est claire : une expérience Ultra qui va au-delà d’une simple liste de fonctions améliorées dans un format plus petit et plus portable », peut-on lire en amorce du billet de blog de la marque.

Sous ce paragraphe : un fichier GIF. On y voir un Galaxy Z Fold fermé se déplier, mais avec très peu de détails. On devine un produit plus fin que le Z Fold 6, mais il est difficile d’en avoir la certitude.

Samsung Galaxy Z Fold 7 Ultra? 👀https://t.co/rFuHHRw6Lf pic.twitter.com/s1TrBFkvDv — Ben Geskin (@BenGeskin) June 4, 2025 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dans son billet de blog, Samsung cite « une caméra puissante » avec du « matériel de pointe, des performances d’avant-garde et une intégration transparente de l’IA ». La marque conclut son communiqué par une phrase qui ne laisse aucune place au doute : « L’expérience Ultra est prête à se déplier ».

Que prépare Samsung avec son Galaxy Z Fold 7 Ultra ?

Pour la première fois depuis le premier Galaxy Fold en 2019, Samsung s’apprêterait à lancer une version encore plus haut de gamme de sa tablette/smartphone pliante. On peut imaginer un design plus ambitieux, un meilleur écran et, en toute logique, un module caméra beaucoup plus polyvalent, avec un zoom périscopique. La marque devrait logiquement proposer un smartphone pliant susceptible de rivaliser avec le Galaxy S25 Ultra, son smartphone le plus complet.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Si ce Galaxy Z Fold 7 Ultra ne déçoit pas, il pourrait immédiatement se dresser en tête des meilleurs smartphones du marché. Les Galaxy Z Fold ont eu tendance à décevoir pendant des années à cause de leurs trop faibles évolutions, dans un marché où les marques chinoises, comme Huawei, Oppo ou Xiaomi, innovent avec des produits ultra-fins, des batteries en silicium-carbone et des méga-appareils photo. Le retour de Samsung sur la sphère haut de gamme est donc très attendu.

Pour aller plus loin On a vu le Huawei qui se plie en trois : la vraie prouesse, c’est sa finesse

Si le Z Fold Ultra venait à cocher toutes ces cases, alors Samsung pourrait proposer son produit pliant le plus abouti à ce jour. On espère ne pas avoir de mauvaises surprises avec ce produit, alors que les rumeurs annoncent le premier iPhone pliant à la rentrée 2026. La date de la conférence Samsung Unpacked n’est pour l’instant pas connue, mais l’événement devrait avoir lieu en juillet, comme l’année dernière.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama