One UI 8, l’interface de Samsung basée sur Android 16, pourrait être déployée dans les prochaines semaines. La bêta pourrait arriver d’ici la fin de mois sur les Galaxy S24 et les Z Flip et Z Fold 6.

En juillet, Samsung devrait lancer ses nouveaux Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7. Deux smartphones pliants qui pourraient sortir sous One UI 8, la surcouche de Samsung basée sur Android 16.

Et les autres appareils ? Après un déploiement laborieux de One UI 7, Samsung pourrait aller beaucoup plus vite avec la prochaine version (qui a peu de nouveautés). Le 21 juin, Tony Tech, spécialiste de la marque Samsung, a déclaré sur X que la bêta de One UI 8 se déploierait sur de nombreux appareils cette semaine.

La bêta de One UI 8 pourrait se déployer dans les prochains jours

Déjà disponible sur les Galaxy S25 depuis le 28 mai (mais pas en France), la version bêta de One UI 8 s’apprêterait à arriver sur d’autres appareils selon Tony Tech :

Dès cette semaine sur les Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 ;

D’ici la fin du mois sur les Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 ;

Début juillet sur les Galaxy S22, Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 5.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Nino Barbey pour Numerama

Pour le moment, Samsung n’a rien confirmé, mais il semblerait logique de voir la marque déciner la version bêta sur des appareils plus anciens progressivement. Pour télécharger la bêta, il faudra probablement aller dans l’application Samsung Members : toutes les régions du monde ne seront pas concernées : la France est souvent oubliée, contrairement à l’Allemagne.

Android 16 sur les smartphones Samsung, c’est pour juillet

Lors d e sa prochaine conférence Galaxy Unpacked, qui se se déroulerait le mercredi 9 juillet, Samsung devrait officiellement dévoiler One UI 8. C’est lors de cet événement que la marque devrait annoncer les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, ainsi qu’une nouvelle montre connectée, la Galaxy Watch 8. On peut s’attendre à une mise à jour déployée dans la foulée sur les Galaxy S25.

La Now Bar est la meilleure nouveauté de One UI 7, avec un widget toujours accessible en bas de l’écran. // Source : Numerama

One UI 8 devrait être une mise à jour axée sur l’IA, avec de nouveaux modèles pour analyser/générer du texte, de l’audio ou des images. Autre nouveauté : le design de l’application Météo de Samsung serait revu. Samsung pourrait aussi améliorer les fonctions Now Bar et Now Brief, apparues l’année dernière avec One UI 7, mais très décevantes aujourd’hui.

La mise à jour One UI 7 n’aura pas duré très longtemps (sauf pour les modèles dont c’est la dernière mise à jour), puisque son lancement s’est achevé en avril. Un retard qui va de pair avec une avance d’Android 16 : cette année, Google a eu de l’avance.

