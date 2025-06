Lecture Zen Résumer l'article

Lors de sa WWDC 2025, Apple a présenté iOS 26, la nouvelle version de son système d’exploitation pour téléphone. Voici les iPhone qui seront compatibles avec iOS 26.

Ce lundi 9 juin, Apple a tenu sa conférence dédiée aux développeurs, la WWDC 2025. L’occasion de présenter les nouvelles versions de macOS, iPadOS, visionOS et bien sûr, iOS. Pas d’iOS 19 cette année : Apple a décidé de passer à iOS 26, pour s’aligner avec les années. Une mise à jour importante, qui change totalement le design de l’interface. Une mise à jour qui ne sera pas compatible avec n’importe quel iPhone : voici la liste.

Parmi les nouveautés d’iOS 26, on compte l’arrivée de la traduction dans Téléphone, iMessage et FaceTime, mais aussi une protection contre les appels indésirables. WWDC 2025 oblige, Apple a longuement parlé de macOS 26 Tahoe et d’iPadOS 26.

Les iPhone qui seront compatibles avec iOS 26

Vos données méritent d’être mieux protégées. Les escroqueries, les virus et les ransomwares ne sont plus une fatalité. Protégez votre vie privée et vos données personnelles avec Bitdefender et profitez de votre vie numérique en toute sérénité.

iOS 18 avait réussi un joli coup : la version était compatible avec tous les iPhone sous iOS 17. Avec iOS 26, ce ne sera pas le cas. Voici la liste des iPhone compatibles avec iOS 26 :

La bêta d’iOS 26 est prévue pour ce mois de juin. Quant à la version définitive, elle sera disponible sur tous les modèles cités cet automne, comme d’habitude. Rappelons que la mise à jour sera gratuite.

C’est la fin des iPhone XR et XS

Les iPhone XR et XS étaient sortis en octobre 2018, faisant suite à l’iPhone X de 2017. Sortis sous iOS 12, ils auront eu six mises à jour d’iOS et ne passeront pas à iOS 26. À noter que ces modèles continueront à recevoir des correctifs de sécurité un certain temps, mais plus de mise à jour.

iPhone XS Max // Source : Ulrich Rozier pour Numerama

Ils ne connaîtront donc pas cette refonte visuelle d’iOS. Par ailleurs, Apple Intelligence gagne des fonctionnalités, mais pas sur tous les modèles : seuls les iPhone 15 Pro et tous les iPhone 16 sont compatibles.

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Forfait mobile : comparez toutes les offres 4G et 5G sans engagement Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama