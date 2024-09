Lecture Zen Résumer l'article

Des dieux, du sang et des dragons : voilà comment on pourrait résumer Twilight of the Gods, la toute première série animée de Zack Snyder (Justice League). À côté de ce concentré de batailles au cœur de la mythologie nordique, Vikings et Game of Thrones ressemblent à des promenades de santé. Mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle.

Zack Snyder n’a vraiment pas de temps à perdre, et il nous le fait vite comprendre : les têtes tombent alors littéralement dès les premières secondes de Twilight of the Gods. Pas question d’être là pour rigoler, ici, c’est la guerre, alors que l’héroïne Sigrid s’est lancée dans une quête de vengeance impitoyable, face au dieu Thor.

Les séquences de combats acharnés, de boyaux qui tombent et de sexe à gogo s’enchaînent alors pendant les 8 épisodes de cette série animée, la toute première du réalisateur de 300 et de Justice League. Disponible sur Netflix depuis ce 19 septembre 2024, Twilight of the Gods pourrait ainsi signer la renaissance tant attendue de Zack Snyder, après le flop monumental de Rebel Moon… Si l’on met de côté sa tendance à la surenchère.

Quand le mariage vire au massacre

Lorsque l’on rencontre Sigrid, la guerrière acharnée de Twilight of the Gods, elle se concentre sur ce qu’elle sait faire de mieux : trucider des hommes sur le champ de bataille. C’est là, au milieu des effusions de sang et des têtes coupées, qu’elle rencontre son grand amour : Leif.

Mais lors du plus beau jour de leur vie, en plein mariage, Thor débarque. Il cherche Loki, son frère, et il n’hésitera pas à se servir de la foudre pour le trouver. Mais comme le dieu du Tonnerre n’est pas du genre patient, il décide de massacrer sans ménagement tous les invités du couple, jusqu’au dernier. Sigrid fait alors un vœu de vengeance, et elle compte bien s’y tenir, quoi qu’il en coûte.

Thor n’est vraiment pas content // Source : Netflix

Si la seule lecture de ces lignes vous donne déjà envie de jeter un œil à Twilight of the Gods, vous n’êtes pas au bout de vos surprises. Le point fort de cette série, co-créée par Zack Snyder, ne repose pas vraiment sur sa narration, inspirée de la mythologie nordique. Certes, les personnages sont plutôt bien écrits. Mais l’atout majeur de cette production animée repose surtout sur ses graphismes aux petits oignons.

Une animation à couper le souffle made in France

Les séquences d’une beauté infinie se succèdent ainsi sans temps mort dans Twilight of the Gods. La série est un régal de chaque instant pour les yeux, tant l’animation est fluide et l’esthétique sublime.

Absolument tout, des détails sur les visages des personnages jusqu’à l’utilisation des ralentis pendant les combats, en passant par l’aura magique qui émane de tous les plans, nous fascine. Même les séquences les plus gores deviennent littéralement des parterres fleuris, comme dans le final époustouflant de l’épisode 8.

La magie est partout dans Twilight of the Gods // Source : Netflix

Après Arcane, créée par le studio français Fortiche, cette nouvelle production Netflix confirme notre talent indéniable pour les œuvres animées de grande qualité, pour les petits, comme pour les grands. Derrière Twilight of the Gods se trouve ainsi un nom étonnant : celui de Xilam Animation, qui a notamment travaillé sur… Les Zinzins de l’espace ou Oggy et les cafards. Le studio français prend ici une tout autre ampleur inattendue, beaucoup plus mature et adulte, qui lui annonce un futur radieux.

Une lointaine cousine de Game of Thrones… ou une overdose d’hommes virils ?

Entre les décapitations par centaines et les dizaines de références sexuelles à la minute, vous vous en doutez sûrement, mais Twilight of the Gods n’est clairement pas à mettre devant tous les regards. Même Game of Thrones et Vikings, réputées pour leur cruauté, semblent se transformer en lointaines cousines des Bisounours en comparaison, tant la violence est concentrée dans de tout petits épisodes de 30 minutes. Mais justement : si formidable soit-elle d’un point de vue visuel, la série de Zack Snyder n’échappe pas aux défauts du réalisateur, déjà constatés devant sa saga Rebel Moon.

Les effusions de sang pleuvent // Source : Netflix

La sensation de trop-plein émerge alors après le visionnage des 8 épisodes de Twilight of the Gods. Trop de sang, trop de nudité féminine inutile, trop de scènes de sexe superflues, trop de personnages à suivre, trop d’hommes virils passant leur temps à forniquer ou à boire des torrents de bière : on ressort de la série un brin lessivés par tout ce que l’univers peut nous proposer.

Un récit précipité, jusqu’à une conclusion incompréhensible

Il est d’autant plus dommage d’avoir autant concentré l’intrigue de cette épopée épique, puisque la saison 1 se termine de toute façon sur un cliffhanger. La volonté de produire une suite est donc bien là, alors pourquoi passer si rapidement sur la présentation des enjeux, comme le recrutement des personnages qui accompagneront Sigrid dans sa soif de vengeance, dans l’épisode 2 ? On a ainsi parfois du mal à s’y retrouver entre les différents protagonistes, leurs noms ou leurs motivations. Tout semble précipité, comme s’il manquait une pièce du puzzle pour bien tout assimiler.

Évidemment, ce sentiment d’incompréhension peut se révéler agréable, devant des séries à énigmes comme Dark ou The OA. Dans le cas de Twilight of the Gods, il s’agit plutôt d’un véritable problème de rythme et de construction du récit, au point que nous serions même bien incapables de vous expliquer la fin de la saison 1, tant celle-ci apparaît comme nébuleuse vis-à-vis des choix des personnages.

Sigrid, bien déterminée à prendre sa revanche sur Thor // Source : Netflix

Pourtant, la série de Zack Snyder ne manque pas d’inventivité, pour nous proposer des dragons impressionnants, une vraie réflexion sur les dieux et les raisons de leur existence, mais aussi sur le pouvoir des légendes dans l’imaginaire collectif. Mais, malheureusement, si l’on devait s’installer au coin du feu pour raconter une belle histoire, on relaterait plutôt celle d’un cinéaste qui avait les yeux plus gros que le ventre, davantage que les exploits inoubliables d’un réalisateur atteignant à nouveau le sommet. Dommage.

Le verdict 6/10 Twilight of the Gods Voir la fiche Il n’y a pas d’offres pour le moment On a aimé L’animation, juste sublime

Le personnage de Sigrid

La représentation des dieux

Les batailles, très réussies On a moins aimé Trop de nudité féminine inutile

Trop de scènes de sexe

Le rythme, inégal

Avez-vous compris cette fin ?! Sur le papier, Twilight of the Gods avait tout pour devenir la renaissance tant attendue de Zack Snyder. Avec cette première série animée, en collaboration avec le studio français Xilam Animation et qui relate une quête de vengeance mêlée aux mythes et légendes nordiques, le réalisateur de Justice League aurait ainsi pu revenir au sommet. Malheureusement, malgré une esthétique absolument sublime, qui sauve la mise, Twilight of the Gods n’est pas le chef-d’œuvre que l’on espérait. La faute à une volonté de surenchère permanente, qui tire l’ensemble vers le fond des enfers. On retiendra tout de même des graphismes qui nous ont laissé bouche bée, au fil de cette première saison dont la conclusion appelle forcément une suite.

