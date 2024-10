Lecture Zen Résumer l'article

La série Rematch, sur Arte, vous a donné envie de vous (re)mettre aux échecs ? Alors voici 6 films et séries à voir en streaming, pour finir par un échec et mat, à tous les coups.

En 1997, le champion du monde des échecs Garry Kasparov affrontait l’intelligence artificielle Deep Blue, lors de six matchs historiques. C’est cet affrontement mythique que nous raconte la série Rematch, disponible gratuitement sur la plateforme de streaming d’Arte. Si vous avez déjà dévoré les 6 épisodes de cette excellente représentation des échecs à l’écran, voici 6 films et séries similaires, qui devraient tout autant vous passionner.

La série Le Jeu de la Dame sur Netflix

Difficile de parler de Rematch sans évoquer « la » série qui a modifié l’image des échecs dans l’imaginaire collectif, en 2020 : Le Jeu de la Dame sur Netflix. On y suit Elisabeth Harmon, jeune prodige des échecs, alors qu’elle tente de devenir la meilleure joueuse au monde. Mais cette quête s’accompagne évidemment de difficultés personnelles, bien plus difficiles à surmonter que n’importe quel échec et mat.

Entre drogues, alcool et santé mentale, la jeune femme des années 1950 va ainsi devoir trouver sa place, en ne se perdant pas elle-même au passage. Moins terre-à-terre que Rematch, Le Jeu de la Dame reste un classique du genre, à déguster en quelques heures seulement.

Le documentaire Magnus sur Prime Video

Si Garry Kasparov a régné en maître sur les échecs pendant plusieurs décennies, désormais, un autre nom s’est taillé une place au sommet : Magnus Carlsen. Ce joueur norvégien s’est ainsi imposé tout en haut du classement Elo, permettant de mesurer le niveau aux échecs, avec un score même supérieur à celui de Kasparov.

À seulement 33 ans, ce Grand Maître est donc aujourd’hui l’une des stars de son domaine. Mais comment en est-il arrivé à un tel niveau ? Le documentaire Magnus raconte son ascension époustouflante, pour grimper un à un les échelons d’une rude compétition. Parfait pour mieux comprendre la réalité, derrière la fiction.

Le court-métrage Le Joueur d’échecs sur Disney+

Bien avant Le Jeu de la Dame, un drôle de personnage nous initiait à la stratégie, dans le meilleur court-métrage des studios Pixar : Le Joueur d’échecs. En seulement quatre minutes, sans aucun dialogue, ce petit film nous raconte une histoire adorable et hilarante, autour d’un vieil homme passionné par le jeu, et déterminé à tout pour gagner. On ne vous en dit pas plus, parce qu’il faut vraiment découvrir cette pépite de ses propres yeux.

La série Endgame sur Prime Video

Mélanger échecs et série policière : tel est le synopsis improbable de la série canadienne Endgame, sortie en 2011. On y rencontre ainsi l’ancien champion Arkady Balagan, alors qu’il vient de perdre sa fiancée dans de terribles circonstances. Terrorisé à l’idée de se mélanger à la foule, il va tout de même accepter d’aider la police à résoudre des affaires criminelles, en s’improvisant enquêteur à distance. Il utilise alors ses capacités de déduction pour résoudre des affaires, sans même poser un pied sur les lieux du crime. À mi-chemin entre Sherlock et HPI, Endgame est une série étonnante, en seulement 13 épisodes.

Le film The Coldest Game sur Netflix

Pendant la guerre froide, le jeu d’échecs a pris une tournure bien plus politique, comme le raconte The Coldest Game, disponible sur Netflix. Ce film d’espionnage met en scène Bill Pullman (The Sinner) dans le rôle de Joshua Mansky, un ancien champion d’échecs américain, devenu alcoolique, alors qu’il doit jouer une partie capitale, durant la crise des missiles de Cuba. Un thriller classique, qui mêle vérité historique et fiction, mais qui reste diablement efficace pour lier échecs et politique.

Le film Harry Potter à l’école des sorciers sur Max

Il nous était évidemment impossible de conclure cette sélection sans évoquer la représentation ultime des échecs à l’écran (ou pas) : l’une des scènes finales d’Harry Potter à l’école des sorciers, dans laquelle Ron s’improvise cavalier, se sacrifiant au passage. Une partie d’échecs épique, avec des pièces terrifiantes, que l’on ne se lasse pas de voir et revoir.

