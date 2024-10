Lecture Zen Résumer l'article

Alors qu’Halloween pointe tranquillement le bout de son nez, voici notre sélection des meilleures séries horrifiques à découvrir sur les plateformes de streaming (Netflix, Prime, Disney+…). Prêts pour un petit frisson d’horreur ?

Tic, tac… Vous entendez ce bruit ? C’est celui d’Halloween qui se rapproche, très vite, de nous. La fameuse fête anglaise, célébrée chaque 31 octobre, est ainsi l’occasion de faire le plein de bonbons ou de citrouilles, mais surtout, de saveurs horrifiques à se mettre sous la dent. Alors, pour bénéficier d’un frisson terrifiant, depuis le confort de son canapé, voici les 4 meilleures séries d’horreur à dévorer, jusqu’à la dernière miette.

N’oubliez pas que vous pouvez également trouver du sang neuf côté horreur du côté de notre sélection spéciale films, spéciale jeux vidéo, spéciale livres ou encore spéciale jeux de société.

Chair de Poule // Source : Disney+

Quelles séries d’épouvante ou d’horreur regarder en streaming pour Halloween ?

The Haunting of Hill House sur Netflix

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃

Lorsque l’on parle de séries d’horreur, un nom revient particulièrement sur toutes les lèvres : celui de The Haunting of Hill House. Il faut dire que la série Netflix, créée par Mike Flanagan (La Chute de la Maison Usher), s’est rapidement imposée comme un classique de l’épouvante. Les dix épisodes se concentrent sur l’histoire de la famille Crain, alors qu’elle s’installe dans un ancien manoir, en 1992.

Plus de trente ans plus tard, après avoir vécu de tragiques évènements, les enfants et leur père reviennent sur leur expérience à Hill House. Un conseil : sortez les mouchoirs pour vous plonger dans cette série qui questionne le deuil et les maladies mentales avec brio, avant d’engloutir la saison 2, Bly Manor, moins réussie, mais incontournable. Prenez tout de même garde à la Dame au cou tordue sur le chemin…

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Chair de poule sur Disney+

Risque de cauchemars : 🎃

Vous avez déjà regardé plusieurs fois les quatre saisons de Stranger Things et vous attendez avec impatience la cinquième, qui doit arriver en 2025 sur Netflix ? Pas de panique, voici votre dose d’épouvante adolescente avec Chair de poule. Et si vous avez grandi dans les années 1990, ce nom devrait vous dire quelque chose. La série d’horreur, disponible sur Disney+, est en effet une adaptation des célèbres romans jeunesse de R. L. Stine, qui avaient déjà connu une première variation à la télévision, il y a plus de vingt ans.

Cette fois, l’anthologie met cinq adolescents face à un fantôme maléfique en quête de vengeance. Il n’y a rien de bien neuf sous le soleil pour autant, mais Chair de poule utilise nos peurs d’enfance avec malice, en faisant notamment revenir ce bon vieux Slappy machiavélique. Un plaisir coupable dans le genre de l’horreur, à déguster sans modération.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Supernatural sur Prime Video

Risque de cauchemars : 🎃🎃

Au rayon des séries fantastiques et paranormales, Supernatural s’impose toujours au sommet de tous les tops. Il faut dire que la série d’Eric Kripke (The Boys) a perduré pendant tout de même 15 saisons, en nous racontant l’histoire fraternelle de Sam et Dean Winchester.

Ces deux chasseurs de créatures paranormales ont contribué à façonner Supernatural, ce monument de la pop culture, dont les influences sont encore visibles aujourd’hui. Bon, ce n’est pas entièrement de l’horreur… plus mystérieuse que réellement horrifique, la série nous offre tout de même quelques frissons, tout au long de ses épisodes conçus sous la forme d’un road trip captivant.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Le Poltergeist d’Enfield sur Apple TV+ et Canal+

Risque de cauchemars : 🎃🎃🎃🎃🎃

Pour se faire peur avec de l’horreur pur jus, une seule recette miracle marche à tous les coups : les récits basés sur des histoires vraies. Le Poltergeist d’Enfield, disponible sur Apple TV+, entre parfaitement dans cette catégorie, en s’inspirant de l’un des faits divers les plus connus d’Angleterre. On parle ici d’un fantôme, qui a terrorisé la famille Hodgson à la fin des années 1970 et qui a déjà été mis en scène dans Conjuring 2 : Le Cas Enfield.

Mais cette fois, le cadre de la fiction ne nous protège plus. Cette série documentaire d’Apple TV+ utilise ainsi les véritables enregistrements d’époque, réalisés par l’enquêteur du paranormal Maurice Grosse, dans la maison hantée. Bon courage pour survivre à ces archives audio glaçantes, qui provoquent franchement le malaise. Le summum de l’horreur.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+