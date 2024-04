Lecture Zen Résumer l'article

S’il apparaît dans le top 10 des films sur Netflix, Rebel Moon 2 est en train de vivre un départ catastrophique. Sorti dans l’anonymat, compte tenu des attentes placées en lui, il pourrait être le dernier projet de la saga ambitieuse de Zack Snyder.

L’avez-vous remarqué ? La deuxième partie de Rebel Moon, ambitieuse épopée SF signée Sack Snyder, est sortie sur Netflix. Quelques mois après un premier volet décevant, on peut enfin découvrir la vision complète du réalisateur. Et s’il espère poursuivre l’aventure en explorant sa saga (on parle d’une trilogie réunissant six longs métrages), les chiffres devraient freiner Netflix.

Dans sa newsletter très bien documentée et publiée le 24 avril, Netflix & Chiffres indique que Rebel Moon — Partie 2 : L’Entailleuse a compilé 21,4 millions de vues à l’issue de sa première semaine de diffusion (la mesure utilisée donne un équivalent en visionnages complets, pour une meilleure comparaison). Suffisant pour le faire apparaître dans le top de la semaine, mais insuffisant pour faire mieux que Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu (23,9 millions de vues). Cela veut dire que Rebel Moon a perdu beaucoup de spectatrices et de spectateurs depuis le mois de décembre.

L’avenir de Rebel Moon s’assombrit un peu plus

« Si la licence n’a réussi à garder que 1/4 des spectateurs potentiels du premier film depuis sa sortie en décembre pour le week-end du lancement du second film, ce n’est pas forcément une grande réussite », analyse Netflix & Chiffres. En effet, si Rebel Moon – Partie 1 : Enfant du feu avait plu, davantage de monde se serait rué sur la suite quelques mois plus tard. Il n’y a visiblement eu ni fidélisation naturelle (l’envie de voir la suite après avoir apprécié le premier film) ni bouche-à-oreille positif. On notera quand même que la promotion autour de Rebel Moon — Partie 2 : L’Entailleuse a été beaucoup moins poussée.

Rebel Moon — Partie 2 : L’Entailleuse est-il meilleur que son prédécesseur ? Non, à en croire le site Rotten Tomatoes. Avec un piètre score de 15 %, il est considéré comme le pire film de Zack Snyder, derrière la première partie de Rebel Moon (21 %) et Sucker Punch (22 %). C’est la preuve que l’univers, qui empile les références sans réelle saveur, ne fonctionne pas. Par conséquent, son avenir est plus trouble que jamais, en dépit d’ambitions initiales très élevées.

Dans un entretien publié le 17 avril sur Screen Rant, le coscénariste Kurt Johnstad a annoncé la couleur : l’objectif est de proposer une trilogie réunissant six films en tout. « Si on est suffisamment chanceux et heureux pour continuer à raconter ces histoires, alors c’est notre souhait. Netflix est intéressé, et nous attendons de connaître le succès des deux premiers films », confie-t-il. Il ajoute que Zack Snyder a déjà commencé à écrire la troisième partie, alors que Netflix n’a encore rien officialisé. « Quand je parle de six films, c’est vraiment une trilogie avec trois films en deux parties. C’est comme ça qu’on l’envisage. Mais beaucoup de choses peuvent arriver. Notre ambition et ce que l’on veut donner ne sont pas toujours en adéquation avec la réalité économique », conclut-il.

En parallèle, Zack Snyder souhaite proposer des versions longues de ses films Rebel Moon, qui iraient encore plus loin dans la violence graphique. Pourront-elles sauver la saga comme la Snyder Cut de Justice League a su le faire ? Dans tous les cas, les chiffres et les retours sur Rebel Moon ne devraient pas encourager Netflix à continuer d’alimenter la machine.

