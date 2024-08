Lecture Zen Résumer l'article

l’Étranger et le mystère qui entoure son identité. / je suis intrigué par l’histoire de l’Étranger et je pense que le fait qu’il soit un Sorcier Bleu serait plus excitant et stimulant d’un point de vue créatif qu’une histoire d’origine de Gandalf.

C’est une question qui obsède le public des Anneaux de Pouvoir depuis la saison une. Qui est cet Étranger tombé du ciel et qui a l’allure et les capacités d’un magicien ? Son identité n’a jusqu’à présent pas été révélée. Les fans en sont réduits à spéculer et à tisser des théories. L’une d’elles veut que cet Étranger soit en vérité Gandalf le gris, le héros que l’on recroisera dans Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux.

La piste bancale de Gandalf pour identifier l’Étranger

Cette piste est, à nos yeux, extrêmement périlleuse. En 2022, nous avions développé les arguments qui vont à l’encontre de cette éventualité. On peut en rappeler deux : Gandalf n’arrive en Terre du Milieu qu’au Troisième Âge (la série se passe au Deuxième Âge) et il n’est pas arrivé du ciel. Il a débarqué en territoire elfique, aux Havres Gris.

On sait toutefois que Gandalf n’est pas le seul magicien à avoir foulé ces contrées. L’intéressé appartient à un ordre qui compte au moins cinq membres. Trois de ces magiciens (istar au singulier, istari au pluriel) sont très connus : Gandalf, Saroumane et Radagast. Il en existe deux autres, mais qui sont mal connus.

On a du mal à adhérer à la théorie de Gandalf pour expliquer qui est l’Étranger. // Source : New Line Cinema

Si cet Étranger n’est pas Gandalf, il pourrait être l’un de ces deux mages. Ou bien, il pourrait être un autre mage de cette caste. Après tout, il n’est jamais dit franchement que l’ordre des istari n’a jamais eu plus de cinq représentants. Les istari ont été envoyés en Terre du Milieu. Il pourrait s’agir d’un istar dont le récit n’a pas été chroniqué.

Si l’on se réfère à ce qu’a écrit J.R.R. Tolkien, la piste la plus logique serait que l’Étranger soit l’un de ces deux magiciens, surnommés les « mages bleus ».

Il y a de nombreux éléments qui concordent : ils sont arrivés lors du Deuxième Âge. Ils se sont déplacés dans une direction cohérente avec le trajet de l’Étranger. Ils sont arrivés l’un autre l’autre (ce qui explique sa solitude). Gandalf lui-même n’a jamais exploré l’est de la Terre du Milieu. Les deux mages bleus semblent inconnus à l’ouest.

Pour aller plus loin Les trésors cachés de la Terre du Milieu : métaux précieux et légendaires du Seigneur des anneaux

L’identité de l’Étranger sera révélée à la saison 2 de Rings of Power

On ignore à ce stade quelles sont les intentions des showrunners, J. D Payne et Patrick McKay. En revanche, les deux concepteurs de la série ont déclaré que l’identité de ce personnage serait finalement révélée à la fin de la saison 2. C’est lors d’une interview avec IGN, fin juillet, que cette promesse a été faite.

On saura donc très bientôt si les deux showrunners et la production ont cédé au fan service, en ajoutant Gandalf au récit — quitte à se mettre en porte-à-faux avec les indications de Tolkien — ou s’ils ont opté pour un mage bleu. Dernière possibilité : un istar inédit, qui pourrait être à mi-chemin entre Gandalf et un mage bleu.

Il pourrait s’agir d’un des deux mages bleus

Il y a toutefois un élément que l’on peut considérer comme un indice qui va dans le sens du mage bleu. Comme le relève GQ dans un article paru le 15 août, des scènes ont été filmées à Tenerife, en Espagne, pour constituer le décor du Rhûn, une terre située à l’est de la Terre du Milieu, justement là où se sont rendus… les mages bleus.

De l’aveu même de McKay, l’époque du Deuxième Âge procure des points d’accroche, mais également des espaces vides pour raconter une histoire… a priori sans enfreindre profondément le récit.

Il pourrait être l’un des deux mages bleus. // Source : Amazon Prime Video

« Tolkien lui-même écrit dans les annexes que les événements du Second Âge sont obscurs. Il a laissé de nombreuses questions en suspens, ce qui crée une opportunité de drame », a-t-il indiqué à GQ. Cependant, cela ne se fait pas sans des ajustements pour les besoins de l’adaptation. Cela inclut la chronologie, très longue du Deuxième Âge.

« Parfois, il faut comprimer les dates et déplacer les choses », a admis Payne. « Mais en fin de compte, si l’histoire est satisfaisante et reste fidèle aux thèmes tolkieniens, c’est ce que le public viendra chercher ». Il est délicat de faire l’exégèse de ces propos, mais on peut y lire que s’il faudra combler des trous, cela ne se fera pas à l’encontre de l’univers de Tolkien.

Nul doute qu’il serait sans doute plus plaisant d’avoir une représentation d’un mage bleu à l’écran plutôt que Gandalf, qui serait un choix à la fois paresseux et risqué vis-à-vis des fans. Les critiques sur le fan service ne tarderaient pas. On pourrait néanmoins comprendre les enjeux d’audience derrière un tel choix.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+