La conduite « one pedal » a du plomb dans l’aile en Chine : bientôt en Europe aussi ? La Chine impose de nouvelles réglementations sur la conduite à une pédale des voitures électriques, visant une unification stricte des règles de freinage régénératif d’ici 2026.

Les feux stop devront s’activer automatiquement lors d’une décélération supérieure à 1,3 m/s² pour éviter les malentendus sur la route, un standard déjà observé en Europe.

Bien que la norme chinoise ne vise pas à interdire la conduite à une pédale, elle pourrait inspirer l’Europe à adopter des mesures similaires pour renforcer la sécurité routière. Lire l’article complet Tout Netflix téléchargé en une seconde : que se passe-t-il au Japon ? Le Japon établit un record mondial avec une fibre optique atteignant 1,02 pétabit/s sur 1 808 kilomètres.

À cette vitesse, l’intégralité du catalogue Netflix serait transférable en moins d’une minute.

Cette avancée technologique préfigure l’évolution future des systèmes de télécommunications optiques haute capacité. Lire l’article complet Tout Destiny 2 est gratuit Jusqu’au 22 juillet 2025, Bungie offre l’accès gratuit à l’intégralité du contenu de Destiny 2, y compris les extensions majeures et les nouveaux épisodes.

Tout contenu acquis pendant cette période, comme l’équipement et les titres, est conservé, offrant aux joueurs une immersion totale sans engagement financier immédiat.

Cette promotion accompagne le lancement imminent de l’extension payante Les Confins du Destin, prévue pour le 15 juillet 2025. Lire l’article complet

