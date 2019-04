Film d'une intelligence bienvenue, Inception ne brille pas beaucoup plus en Blu-ray UHD. Dommage.

Sorti en 2010, Inception est assurément l’un des films les plus marquants de ces dernières années. Il continue à faire parler de lui aujourd’hui avec sa fin semi-ouverte (elle ne l’est pas vraiment en réalité).

Comme les autres productions récentes de Christopher Nolan, Inception est disponible au format UHD. L’occasion de (re)découvrir ce trip psychologique à l’accent grand public. On espère reprendre la même claque que celle reçue au cinéma à l’époque.

Film LE FILM

Réalisé entre ses deux dernières adaptations de Batman (The Dark Knight et The Dark Knight Rises), Inception est tout ce qui caractérise la filmographie de Christopher Nolan. En l’occurrence un film somme, choral et énigmatique. Sorte de version blockbuster de Memento, le long métrage associe grand spectacle haletant et intelligence sans prétention aucune dans un récit orchestré d’une main de maître.

Pour couronner le tout, Inception repose sur un casting cinq étoiles, où chaque membre tire son épingle du jeu autour d’un excellent Leonardo DiCaprio. Arpentant divers genres (action, romance, espionnage, thriller, science-fiction), Inception est la preuve que divertissement et réflexion peuvent cohabiter dans un habile mélange.

Image L’IMAGE : 3/5

Film à la direction artistique froidement onirique, Inception n’offre pas le visage éclatant qu’il aurait mérité en UHD. Le gain en détail, comparativement à un simple Blu-ray, n’est pas toujours évident et, d’une manière globale, l’image est un peu trop douce pour assurer la rupture. Heureusement que les noirs s’en sortent plutôt très bien pour appuyer les contrastes et donner au blockbuster un soupçon de profondeur.

De son côté, le HDR10 vient redonner un tant soit peu de vivacité aux teintes si marquées du film, quitte à tomber dans la surenchère parfois (Leonardo DiCaprio semble sortir d’une cabine à UV). Les sources de lumière en ressortent avec plus de peps, en témoignent les multiples lanternes dans le rêve japonais de la séquence d’introduction. En UHD, elles inondent beaucoup plus l’écran.

Son LE SON : 4/5

Point de piste Dolby Atmos pour le Blu-ray UHD d’Inception et il faudra dès lors se contenter du DTS HD Master Audio (disponible en anglais et en français). Ce qui n’empêche pas le film de Christopher Nolan d’assurer une partition de qualité. Où les effets sonores se multiplient dans une directivité très appréciable et avec une précision chirurgicale (on peut suivre la trajectoire des balles). Et quand les rêves s’effondrent, on en prend plein les oreilles.

Grâce à cet écrin sonore soutenu par des basses chaleureuses, la bande originale signée Hans Zimmer enveloppe comme jamais. Au moment où Edith Piaf entonne son ‘Non, je ne regrette rien’, on se laisse facilement transporter.

Le Blu-ray UHD de Inception est disponible à moins de 25 euros.

