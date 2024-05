Lecture Zen Résumer l'article

Max, la plateforme de streaming de HBO, sera enfin lancée en France le 11 juin 2024. Un démarrage en grande pompe, avec de nombreux programmes américains, mais également plusieurs séries françaises en préparation : Une Amie Dévouée, Malditos, Vivre avec nos Morts, Merteuil ainsi que Maintenant ou jamais.

C’est l’événement SVOD de ce milieu d’année 2024, maintes fois reporté : la plateforme de streaming Max arrivera enfin en France le 11 juin, avec un catalogue rempli de contenus venant de HBO (House of the Dragon, Game of Thrones, The Last of Us…) et de Warner (Harry Potter, Friends…). En plus de ces productions internationales, Max proposera à ses abonnés 5 nouvelles séries françaises, entre drame, documentaire et comédie.

La plateforme Max sera lancée le 11 juin en France. // Source : Max

Une Amie Dévouée, avec Laure Calamy, sur les attentats du Bataclan

Jusque-là plutôt évoqués dans des documentaires, les attentats du 13 novembre 2015 entreront dans le domaine de la fiction avec la première série française de Max, Une Amie Dévouée. Dans cette adaptation du livre La Mythomane du Bataclan, d’Alexandre Kauffman, on suivra Christelle, qui prend contact avec plusieurs victimes des attentats, au lendemain du drame. Très vite, une association prend forme et Christelle en deviendra l’un des visages forts. Mais tout ceci n’est que pur mensonge…

Arieh Worthalter (Le Procès Goldman) sera l’un des personnages principaux d’Une Amie Dévouée. // Source : Rémy Grandroques

Une Amie Dévouée, inspirée d’une histoire vraie, sera diffusée à l’automne 2024 sous forme d’une mini-série de 4 épisodes. Christelle, le personnage principal, sera incarné par la géniale Laure Calamy, qui a montré sa maîtrise de la comédie comme du drame depuis la série Dix pour Cent et le film À plein temps. La série sera réalisée par Just Philippot, qui avait étonné avec des films horrifiques comme La Nuée. Autant dire que l’on attend de voir Une Amie Dévouée avec grande impatience.

Merteuil, avec Diane Kruger, d’après Les Liaisons Dangereuses

Maintes fois adapté au cinéma et sur le petit écran, le roman Les Liaisons Dangereuses va avoir le droit à une nouvelle version remise au goût du jour, et portée par l’actrice Anamaria Vartolomei (L’Événement) dans le rôle de la marquise de Merteuil. À ses côtés, Diane Kruger (Inglourious Basterds) et Vincent Lacoste (Hippocrate) compléteront le casting de ces 6 épisodes. Merteuil ambitionne de raconter l’histoire de cette héroïne qui va briser la vie des autres, entamant une ascension vertigineuse vers la cour de Louis XV.

Jessica Palud (Maria) réalisera ce drame en costumes, sans date de diffusion pour le moment, qui devrait prendre une perspective plus féministe sur ce récit culte aux conséquences cruelles.

Malditos, avec Céline Salette, sur la communauté gitane

Dans le sud de la France, la montée des eaux menace un clan de la communauté gitane d’expulsion. La cheffe du groupe, ainsi que ses deux fils, vont alors lutter pour survivre, tout en démêlant un vieux secret de famille. Entre thriller et western, Malditos a été imaginée par Jean-Charles Hue (Mange tes morts) ainsi qu’Olivier Prieur (Les Rivières Pourpres).

Malditos a été tournée en Camargue. // Source : William Dupuy

Céline Salette (La Flamme) et Damien Bonnard (Les Misérables) incarneront deux chefs de camps rivaux, dans cette série de 7 épisodes tournée en Camargue, prévue pour 2025.

Vivre avec nos Morts, avec Manu Payet, « entre The Bear et Ted Lasso »

« Un humour entre The Bear et Ted Lasso » : voilà comment Max a présenté cette série française prévue pour 2025 et librement adaptée du livre de Delphine Horvilleur. Centrée sur Léa, l’une des rares femmes rabbins de France, Vivre avec nos Morts s’annonce comme une comédie douce-amer étonnante sur le deuil et la religion.

L’excellente Elsa Guedj, que l’on avait adoré dans Drôle, l’acteur et humoriste Manu Payet ainsi que Noémie Lvovsky (Sambre) seront au casting de cette série en 8 épisodes de Noé Debré (Parlement) et Benjamin Charbit (Sous Contrôle), habitués au genre des comédies sur des sujets difficiles.

Maintenant ou jamais, sur le foot et le FC Montfermeil

Une série documentaire de 5 épisodes est également prévue par Max, centrée sur les jeunes du centre de formation du FC Montfermeil, en Seine-Saint-Denis. Dans Maintenant ou jamais, ces footballeurs amateurs tenteront de devenir professionnels, et ainsi accomplir leur rêve ultime.

Maintenant ou jamais sera la première série documentaire de Max. // Source : Max

Avec ce projet, prévu pour 2025, la plateforme montre son ambition à développer également des formats documentaires maison, très populaires sur Netflix ou Prime Video avec des hits comme Formula One : Drive to Survive ou Orelsan : Ne montre jamais ça à personne.

