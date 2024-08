Lecture Zen Résumer l'article

Le petit bonbon estival est bientôt de retour : Only Murders in the Building va enchanter de nouveau nos vies avec une saison 4, disponible sur Disney+. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce que l’on sait déjà sur ces nouveaux épisodes.

Ils nous ont tant manqué, et ils vont enfin égayer la fin de notre été : Mabel, Charles et Oliver, les enquêteurs amateurs les plus efficaces du petit écran, reviennent pour une saison 4 sur Disney+. Alors, quand pourra-t-on retrouver Only Murders in the Building, notre traditionnel bonbon policier réconfortant de la fin d’été ?

Quand sort la saison 4 d’Only Murders in the Building en streaming ?

La saison 4 commencera dès le 27 août 2024, sur Disney+. Un nouvel épisode de la série sera ensuite diffusé chaque mardi, sur la plateforme.

Combien d’épisodes sont prévus ?

Chaque saison d’Only Murders in the Building contient 10 épisodes, d’environ 30 à 40 minutes chacun, et ce sera également le cas pour cette saison 4.

Quelle sera la distribution de cette saison 4 sur Disney+ ?

Depuis trois saisons, Only Murders in the Building a fait intervenir des invités prestigieux dans son intrigue policière : Sting, Meryl Streep, Tina Fey, Paul Rudd… La saison 4 ne fera pas exception à la règle. Aux côtés du trio de choc formé par Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, on retrouvera donc :

En revanche, Jesse Williams (Grey’s Anatomy), qui jouait le rôle de Tobert, le nouveau petit ami de Mabel dans la saison 3, ne sera pas de la partie.

Quelle sera l’intrigue de la saison 4 d’Only Murders in the Building ?

La fin de la saison 3 nous a laissés sur un cliffhanger choquant : la mort de Sazz, l’amie et cascadeuse de longue date de Charles. Cette saison 4 sera donc évidemment l’occasion d’enquêter sur cet assassinat mystérieux, qui visait très probablement plutôt Charles. Qui lui en voulait, et pourquoi ? C’est ce que nous allons bientôt savoir.

En parallèle, et pour la première fois dans l’histoire de la série, les habitants de l’Arconia vont traverser le pays pour déplacer l’intrigue à Los Angeles, et particulièrement à Hollywood. Une adaptation cinématographique du célèbre podcast de Charles, Mabel et Oliver est en préparation, ce qui pousse notre trio préféré à aller jeter un œil au tournage.

La saison 4 de la série avec Selena Gomez, Meryl Streep, Steve Martin et Martin Short sera-t-elle la dernière ?

Pour le moment, Only Murders in the Building n’a pas été renouvelée pour une saison 5. Cependant, la série est si populaire, auprès du public comme de la critique, qu’il est difficile d’imaginer qu’elle s’arrête en si bon chemin. Pour les saisons précédentes, l’annonce d’une suite avait été dévoilée après la diffusion des épisodes en question.

On peut donc espérer qu’après le final de la saison 4, dont la sortie est prévue le 29 octobre 2024, Only Murders in the Building connaîtra un avenir radieux.

