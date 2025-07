Lecture Zen Résumer l'article

La célèbre émission de dating de Netflix va bientôt connaître une déclinaison française, après avoir été adaptée dans de nombreux pays. Love is Blind sera donc notamment présentée par Teddy Riner, mais sera dotée d’un nom franchement improbable.

Les États-Unis, la Suède, le Royaume-Uni, le Brésil, le Moyen-Orient, l’Allemagne, le Mexique, l’Argentine et désormais la France : l’univers de Love is Blind n’en finit plus de conquérir le monde entier, multipliant les déclinaisons dans de nombreux pays.

Cette année, la fameuse émission de dating, imaginée par Netflix, va donc enfin débarquer dans nos contrées… avec un twist plutôt lunaire.

Une tentative de traduction ratée

Le 10 juillet 2025, Netflix a ainsi partagé la première image de Love is Blind, version française, sur ses réseaux sociaux. L’occasion de mettre en valeur le véritable couple qui présentera le programme : le célèbre judoka Teddy Riner et sa compagne Luthna Plocus.

Mais une surprise attend les fans : en France, Love is Blind se nommera… Pour le meilleur et à l’aveugle. Une traduction franchement très hasardeuse, dont on se serait bien passés, et qui risque de tourner l’émission en ridicule avant même son lancement sur Netflix.

Le concept de Love is Blind, lui, ne changera pas : les participants, qui cherchent désespérément l’amour, vont se rencontrer… sans se voir. Pendant une dizaine de jours, ils pourront enchaîner les speed dating grâce à des capsules séparées, dans lesquelles ils pourront seulement parler l’un avec l’autre.

Quand ils se sentent prêts, ils peuvent alors se demander en mariage, avant même d’avoir pu se rencontrer physiquement. L’idée est de répondre à la fameuse question : « L’amour est-il vraiment aveugle ? » Pour le découvrir, il faudra patienter jusqu’au 10 septembre 2025, date de sortie officielle de Love is Blind France. Et oui, on refusera de l’appeler Pour le meilleur et à l’aveugle, désolés.

