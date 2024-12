Lecture Zen Résumer l'article

Alors que la saison 6 de Virgin River s’achève sur plusieurs suspenses, pas de panique : il y a une suite déjà prévue par Netflix.

La saison 6 de la série cosy de Netflix est en ligne depuis le 19 décembre 2024. Une fois n’est pas coutume, à l’issue de cette salve de 10 épisodes, Virgin River s’achève sur des affaires résolues, mais aussi des plots twists et des suspenses. Si vous pouvez d’ores et déjà vous réconforter avec des séries similaires, nous avons une autre bonne nouvelle, tout aussi réconfortante, pour vous.

Virgin River est-elle renouvelée pour une saison 7 ?

Oui, Virgin River a été officiellement renouvelée pour une saison 7. L’annonce avait été partagée début décembre 2024, par une vidéo mise en ligne sur Instagram, et rassemblant tout le cast principal. De fait, Virgin River devient la série originale Netflix la plus longue en cours de diffusion ! Il faut dire que la recette agréable de cette petite ville américaine ne semble pas s’essouffler, ni dans ses histoires, ni dans son succès — la saison 6 se maintient solidement dans le top 5, encore plusieurs jours après sa diffusion.

Quel casting sera de retour ?

Le casting principal — les actrices et acteurs présents dans la vidéo d’annonce — sera de toute évidence de retour : Mel (Alexandra Breckenridge) et Jack (Martin Henderson), bien entendu. Mais aussi Hope (Annette O’Toole) et Doc (Tim Matheson), Preacher (Colin Lawrence) et Kaia (Kandyse McClure), ainsi que Lizzie (Sarah Dugdale) et Denny (Kai Bradbury).

Quelle est la date de sortie de la saison 7 de Virgin River ?

Aucune date officielle n’a encore été annoncée. Toutefois, en six saisons, Virgin River a toujours eu une diffusion plutôt régulière, sans accrocs : on compte une saison par an, quoi qu’il arrive. Et depuis quelque temps, toujours à la même période : entre la rentrée et les fêtes. La saison 7 de Virgin River est donc attendue entre septembre et décembre 2025, sans inquiétude particulière sur ce délai.

Denny et Lizzie dans la saison 6 de Virgin River. // Source : Netflix

Mel et Jack vont-ils se séparer ?

Non. Alors que la saison 6 célébrait leur mariage et leur installation dans la ferme de Lily, leur couple ne sera pas en danger. C’est le showrunner Patrick Sean Smith qui l’affirme haut et fort dans Tudum : « Je ne peux pas imaginer créer un scénario dans lequel vous pensez que Mel et Jack vont se séparer », indique-t-il.

« Cela vous oblige à creuser un peu plus profondément et à vous demander quels sont les autres problèmes qu’ils peuvent rencontrer dans leur relation. Surtout quand on veut rester dans l’optique de la romance. » Au contraire, il compte bien développer toujours plus leur relation : « Je pense qu’Alex [Mel] et Martin [Jack] jouent tous ces [moments si bien]. Cela repose sur des enjeux émotionnels, plutôt que sur la question de savoir s’ils vont ou non se séparer. »

D’ailleurs, même constat pour Hope et Doc. Pas de séparation à l’horizon, donc, mais plutôt un approfondissement : « (…) Raconter des histoires d’amour entre deux personnes de cet âge est quelque chose que la télévision ne fait jamais », estime Smith. « Ou si c’est le cas, c’est à des fins comiques ou autres. Donc, plus nous développons ces personnages et plus nous les approfondissons, plus nous nous sentons spéciaux. Cela ne ressemble à rien d’autre à la télévision ».

