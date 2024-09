Lecture Zen Résumer l'article

Vous pensez bien connaître les histoires de Zeus, de Poséidon, d’Ariane ou d’Orphée et Eurydice ? Netflix vous prouve le contraire avec Kaos, une savoureuse série dont l’originalité nous embarque dès son premier épisode. Alors qu’elle squatte toujours le top 10 de la plateforme, voici 4 raisons de rattraper cette production dans laquelle trois mortels sont chargés de stopper les caprices de Zeus.

Par une belle matinée ensoleillée, Zeus profite tranquillement du calme de l’Olympe. Rien de plus normal pour le roi des dieux, qui règne sur le monde entier. Pour le déjeuner familial, en compagnie de sa femme Héra et de ses frères, Hadès et Poséidon, il décide donc de… préparer un petit barbecue. Le tout en jogging de luxe, avec montre en or au poignet, évidemment.

Bienvenue dans Kaos, série inclassable de Netflix sortie le 29 août 2024, qui vaut juste le coup d’œil pour cette scène irréaliste de repas à base de grillades. Mais heureusement, cette nouvelle création de Charlie Covell (The End of the F***ing World) possède bien d’autres cordes à son arc pour nous charmer. Voici donc 4 raisons de dévorer les 8 épisodes de Kaos, autour de la paranoïa destructrice de Zeus et de la mission ultime de trois mortels pour l’arrêter, avant qu’il ne soit trop tard.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Jeff Goldblum en Zeus paranoïaque

Impossible d’être plus charismatique que Jeff Goldblum en Zeus // Source : Justin Downing/Netflix

Depuis Jurassic Park, le comédien américain Jeff Goldblum a maintes fois prouvé qu’il excellait pour incarner des personnages excentriques, qui correspondent parfaitement à sa personnalité atypique et joyeuse. Mais il se pourrait bien que le rôle de sa vie ne se trouve pas dans ses participations à la filmographie de Wes Anderson, comme The Grand Budapest Hotel, mais plutôt dans son interprétation déjantée de Zeus dans Kaos.

À la fois tout-puissant et profondément pathétique lorsqu’il devient incontrôlable à la moindre contrariété, le dieu du ciel et de la foudre devient ainsi une personnalité franchement détestable, bien loin du papa gâteau dépeint dans l’Hercule de Disney. Mais Jeff Goldblum est si parfait dans ce rôle ingrat, que l’on en demande encore.

Une réécriture inventive des mythes

Orphée et Eurydice, à un regard de se perdre // Source : Netflix

On connaît toutes et tous forcément des petits bouts des légendes grecques. On a ainsi déjà entendu parler du fil d’Ariane, dans le labyrinthe menaçant du Minotaure, ou de la tragique histoire d’amour entre Eurydice et Orphée, qui se retourne au dernier moment pour la regarder, condamnant sa bien-aimée à la mort. Kaos prend tous ces mythes, les mélange dans un immense shaker avec notre imaginaire collectif, et nous offre sur un plateau d’argent une relecture inventive de ces histoires cultes.

Hadès, habituellement dépeint comme le dieu charismatique des Enfers, devient ainsi un frère vieillissant qui peine à s’imposer face à Zeus, tandis que l’amour ultime entre Orphée et Eurydice prend un tournant encore plus tragique en noir et blanc. Du côté des personnages secondaires, aussi, la réécriture est savoureuse. Les Furies, déesses de la vengeance, se transforment ainsi en motardes sans pitié.

Et que dire des Moires, ultimes gardiennes du destin et des prophéties, qui gèrent désormais un bar miteux, au milieu de nulle part. N’ayons pas peur des mots : avec toutes ces trouvailles, Kaos, qui s’est largement inspirée du Romeo + Juliet de Baz Luhrmann, pourrait bien être la meilleure adaptation moderne de ces mythes grecs, que l’on connaît si bien.

Dennis, le petit chaton le plus mignon du monde

L’adorable Dennis dans les bras de Dionysos // Source : Netflix

Au milieu du chaos provoqué par Zeus sur la planète, se trouve l’être le plus adorable qui soit : un petit chaton noir nommé Dennis, recueilli par Dionysos, le dieu du vin et de l’ivresse. Rien que pour ses apparitions furtives et ses petits miaulements interrogateurs face à la folie des dieux, Kaos vaut tous les visionnages du monde.

Un propos politique subtil et nécessaire

Misia Butler, la révélation de Kaos // Source : Justin Downing/Netflix

Des mortels s’allient pour destituer les forces qui dirigent leur vie, et ainsi retrouver leur liberté : clairement, Kaos est un appel à la rébellion et à la remise en question les institutions qui régissent nos existences au quotidien. Mais pour faire passer ce message, la série Netflix n’est pas toujours si frontale : la révolte se trouve alors dans les détails. Certes, la narration aborde directement la question des réfugiés, avec le sort des Troyens mis au ban de la société, ou celle des politiques corrompus, avec le roi Minos.

Mais le plus important se trouve dans le casting et la représentation : rarement une production Netflix grand public n’aura permis une telle diversité à l’écran. La distribution fourmille alors de talents jusqu’ici sous-exploités, comme l’acteur transgenre Misia Butler, le comédien handicapé Mat Fraser ou la personnalité non-binaire Suzy Eddie Izzard. Rien que pour leurs performances géniales, vous devez absolument rattraper Kaos : il s’agit d’un acte politique commandé expressément par les dieux (oui, on leur a posé la question).

Le verdict 10/10 Kaos Voir la fiche On a aimé Le casting, absolument génial

Dennis, le meilleur chaton

Les montres en or

La réalisation aux petits oignons

La représentation des Enfers On a moins aimé On attend déjà la saison 2

Parfois un peu trop de gore Ne vous arrêtez pas à son aspect déjanté : Kaos n’est pas simplement une énième comédie un peu loufoque de Netflix. Certes, certaines scènes complètement absurdes pourront vous faire décrocher quelques rires, mais son atout majeur réside dans sa capacité à revisiter les mythes grecs avec une inventivité folle. Vous ne verrez plus jamais Ariane, Zeus ou Orphée de la même façon : on vous le garantit.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, Max : le comparatif des meilleures plateformes de streaming Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+