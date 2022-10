Le tournage de la saison 2 du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir débute cet automne. Les prochains épisodes sont attendus pour 2023.

La saison une du Seigneur des anneaux : Les Anneaux de pouvoir s’achève. Vu avec méfiance au départ, ce premier chapitre, proposé par Amazon Prime Video, s’est révélé une agréable surprise. C’est au moins le cas pour la qualité de la production et pour le respect général de l’œuvre de Tolkien, même s’il a parfois fallu inventer des choses pour les besoins de l’intrigue.

Quand sortira la saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

C’est la question centrale. Dans un article du Time datant de la mi-août 2022, on apprenait que le démarrage production de la saison 2 des Anneaux de pouvoir est planifié pour octobre. Le tournage est prévu au Royaume-Uni et non pas en Nouvelle-Zélande, lieu choisi pour la saison une. Rien d’officiel n’a été annoncé, mais on attend une diffusion pour fin 2023.

De quoi parlera la saison 2 de la série du Seigneur des anneaux ?

La première saison n’a laissé presque aucune place à la fabrication des fameux anneaux de pouvoir — à peine a-t-il été évoqué un ambitieux projet, mais encore flou, piloté par l’Elfe Celebrimbor. Il s’agissait, pour les premiers épisodes, de planter le décor, de présenter les lieux et les protagonistes et de faire monter une menace encore fantôme…

Qu’est-ce qui est rond et qui attend d’être forgé ? Les anneaux de pouvoir. // Source : Amazon Prime Video

Vu les évènements se déroulant dans les derniers épisodes des Anneaux de pouvoir, l’intrigue va vraisemblablement se concentrer autour du Mordor — la région a été dévastée par l’éruption du volcan Orodruin, qui est la future Montagne du destin. Peut-être verra-t-on plus clairement la mise en route du projet de l’Elfe Celebrimbor, aux côtés d’un certain Annatar…

Galadriel, Elrond, Halbrand… quels héros reverra-t-on ?

On sait, parce que la série se passe des millénaires avant Le Hobbit et Le Seigneur des anneaux, que plusieurs personnages reviendront : Galadriel, Elrond, Gil-galad, Celebrimbor, Elenil, Isildur, Tar-Míriel et Pharazôn, par exemple, bénéficient d’une sorte de totem d’immunité. Ils ne risquent rien dans la série, parce qu’ils vivent bien plus tard dans l’univers de Tolkien.

Pour des personnages secondaires, inventés pour les nécessités du récit, on ne peut rien garantir. On pense à tous les Hobbits Piévelus, à l’Étranger tombé du ciel — du moins, tant que son statut n’est pas éclairci –, mais également à Halbrand, Arrondir, Bronwyn, Theo, Adar, Disa ou bien Eärien. Idem pour une ribambelle d’individus qui ne sont là que quelques épisodes.

Elrond dans Les Anneaux de Pouvoir. Ce personnage ne risque pas de mourir. // Source : Prime Video

La saison 2 va toutefois introduire un personnage capital : Círdan. Il s’agit d’un Elfe qui existe dans le lore de Tolkien. Son rôle ? Fabriquer des navires. On le nomme à ce propos le Charpentier de Nefs. Sa présence est confirmée pour la suite. Peut-être verra-t-on explicitement Sauron (il n’apparaît que dans le prologue de la saison une). Sous sa forme réelle ou bien déguisé en Annatar…

Où se passera la saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

La saison une de la série nous a fait voyager dans plusieurs localités de la Terre du Milieu : Valinor, Forodwaith, Eregion, Khazad-dûm, Numénor, Lindon, Rhovanion, Les Terres du Sud (Mordor) et même la Grande Mer. La saison deux devrait aussi nous trimballer un peu partout. Mais peut-être avec un focus sur le Mordor (l’antre du mal), Eregion (pour les anneaux) et Númenor.

Où regarder la saison 2 des Anneaux de pouvoir ?

Les droits d’adaptation pour une série en streaming ont été achetés par Amazon pour un milliard de dollars. Il est clair que le géant américain va réserver la série et toutes les saisons à sa plateforme de SVOD Prime Video. C’est un abonnement à Amazon Prime qu’il vous faudra en conséquence, pour voir les épisodes de manière légale.

Dans la saison une, chaque épisode a une durée qui en ferait presque un petit long-métrage (entre une heure cinq et une heure douze) pour les six premiers épisodes. Il est attendu que la production conserve ce format. Idem pour le nombre d’épisodes par saison : on devrait avoir droit à huit épisodes en tout. Amazon doit encore le confirmer.

L’antagoniste central de la série est encore très discret. // Source : New Line Cinema

Y aura-t-il une saison 3 aux Anneaux de pouvoir ?

Il y aura une saison 3 aux Anneaux de pouvoir. Amazon a signé pour un projet très ambitieux : chroniquer tout le Deuxième Âge de la mythologie de Tolkien, qui s’étale sur quasiment 3 500 ans, sur cinq saisons. La saison 3 est logiquement attendue pour 2024. Les saisons 4 et 5 devraient, dès lors, être proposées en 2025 et 2026.

