Après avoir causé le chaos dans WandaVision, l’adversaire de la Sorcière Rouge revient enfin dans sa propre série dérivée : Agatha All Along. Voici tout ce que l’on sait déjà sur cette prochaine série Marvel, bientôt disponible sur Disney+.

« It’s been Agatha all along ! » : si vous avez vu WandaVision, vous n’avez pas pu oublier l’une des chansons phares de la série. Et la puissante sorcière Agatha Harkness revient justement nous jouer de mauvais tours, sur Disney+. La prochaine production de Marvel Studios se nomme ainsi Agatha All Along, et pourrait bien nous réserver de belles surprises inattendues.

Quand sort Agatha All Along sur Disney+ ?

La série dérivée de WandaVision est attendue à partir du 19 septembre 2024, sur Disney+. Deux épisodes seront diffusés ce jour-là, puis le reste de la saison sera disponible à raison d’un épisode par semaine, chaque jeudi.

Combien d’épisodes sont prévus pour cette série Marvel ?

Comme celle de son aînée, WandaVision, l’intrigue d’Agatha All Along sera développée en 9 épisodes.

Agatha All Along est-elle liée à Agatha : Coven of Chaos, The Darkhold Diaries et Agatha : House of Harkness ?

Ces 4 séries sont en réalité une seule et même production Marvel Studios. Agatha All Along a ainsi changé plusieurs fois de nom en cours de route, avant de définitivement adopter celui-ci.

En plus de Kathryn Hahn, quel sera le casting d’Agatha All Along ?

Kathryn Hahn, qui crevait déjà l’écran dans le rôle d’Agatha Harkness dans WandaVision, endossera évidemment à nouveau le costume de cette sorcière iconique. Et le reste du casting sera tout aussi prestigieux :

Joe Locke (Heartstopper)

Aubrey Plaza (Parks and Recreation)

Sasheer Zamata (Saturday Night Live)

Ali Ahn (La Diplomate)

Debra Jo Rupp (Friends)

Patti LuPone (American Horror Story)

Maria Dizzia (Orange is the New Black)

Paul Adelstein (Prison Break)

À noter que la showrunneuse de WandaVision, Jac Schaeffer, sera également de retour pour réaliser le premier épisode d’Agatha All Along. Pour les chansons originales, on retrouvera les compositeurs de génie de WandaVision et de La Reine des Neiges : Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez.

La première musique imaginée pour la série a d’ailleurs été interprétée sur scène, par le casting d’Agatha All Along, lors de la convention D23 de Disney, le 11 août 2024.

Quelle sera l’intrigue d’Agatha All Along ?

Ce spin-off de WandaVision sera donc centré sur Agatha Harkness, désormais démunie de tout pouvoir depuis les événements de WandaVision. Alors qu’elle n’est plus que l’ombre d’elle-même, elle fait la connaissance d’un ado gothique qui va la libérer.

Ensemble, ils vont décider d’arpenter la légendaire Route des Sorcières, un chemin mythique qui offrirait de précieuses récompenses à celles et ceux qui en triompheraient. Pour entreprendre ce voyage périlleux, ils vont s’entourer d’un clan de sorcières (ou « coven » en anglais) complètement déjanté.

De nombreuses questions restent pour le moment en suspens, notamment concernant l’identité de l’adolescent mystérieux joué par Joe Locke, ou celle de Rio Vidal, incarnée par Aubrey Plaza, et qui n’existe pas dans les comics.

Le mystérieux personnage d’Aubrey Plaza dans Agatha All Along // Source : Marvel

Après l’univers de la sitcom dans WandaVision, la bande-annonce semble cette fois emmener Agatha All Along vers un hommage aux comédies musicales. On aperçoit ainsi Agatha se transformer en Méchante Sorcière de l’Ouest, alias Elphaba du Magicien d’Oz. Un clin d’œil amusant à la comédie musicale culte Wicked, qui va justement connaître une nouvelle adaptation au cinéma le 4 décembre 2024, avec Ariana Grande.

La série semble en tout cas prendre une direction plutôt sombre et magique, parfaite pour attendre Halloween en bonne compagnie.

Agatha Harkness est-elle liée à Wandavision ?

Le personnage d’Agatha Harkness était central dans la série WandaVision : elle était ainsi l’amie de la Sorcière Rouge, avant de révéler son véritable visage, plus sombre et machiavélique. Dans les comics originaux, déjà, la sorcière était tantôt une alliée, tantôt une ennemie de Wanda Maximoff.

Le premier spin-off de série de l’histoire de Marvel, Agatha All Along, sera donc situé après les événements de WandaVision. Et il est possible qu’Elizabeth Olsen reprenne son rôle de la Sorcière Rouge, après le succès de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour faire quelques apparitions durant cette saison 1 d’Agatha All Along…

