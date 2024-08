Lecture Zen Résumer l'article

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir va mettre en scène Sauron, maintenant qu’il s’est révélé comme seigneur des ténèbres. Pourtant, il ne sera pas systématiquement maléfique et donnera l’impression d’aider autrui. Cela fait partie de son plan.

Sauron s’est finalement révélé à Galadriel, à la fin de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, en délaissant pour de bon sa fausse identité d’Halbrand. Au passage, les anciennes « terres du sud » ont été par ailleurs balayées par l’éruption du volcan Orodruin. À la place, sont apparues les terres désolées et noires du Mordor.

Le 29 août 2024, va sortir la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Deux trailers et un teaser sont d’ores et déjà sortis. Or, ces bandes-annonces mettent en scène une version intrigante du sinistre seigneur du mal. Il n’a en effet pas l’air d’être systématiquement méchant. Son apparence, comme ses interactions, semblent ainsi parfois amicales.

Attention, la suite contient des spoilers sur l’intrigue.

Sauron sous les traits d’un elfe amical

Dans une bande-annonce, on voit Sauron discuter avec Celebrimbor (l’Elfe qui va encadrer la fabrication de tous les anneaux de pouvoir, à l’exception de l’Anneau Unique), avec un visage plutôt amical et souriant. Il se présente comme un « pourvoyeur de don » et a les traits d’un Elfe — il n’a plus l’allure de l’humain qu’il était précédemment.

On comprend également que Sauron va participer avec Celebrimbor au forgeage desdits anneaux. D’autres scènes du trailer présentent toutefois ce même Sauron, toujours sous la forme d’un Elfe, dans des scènes de combat et de destruction. Son visage est fermé et la voix off nous fait comprendre que tout ceci n’était que duperie.

Si le nom de Sauron est ouvertement prononcé lors des trailers, celui de sa fausse identité ne l’est jamais. Il est présenté comme un « mystificateur » par ses adversaires. Lui-même se décrit comme « celui qui maintient la tempête à distance ». Pourtant, on connait le pseudonyme dont se sert le seigneur des ténèbres à cette époque.

Sauron sous les traits d’Annatar. // Source : Prime Video

Annatar, l’identité cachée de Sauron

Cet autre nom de Sauron est Annatar. On sait, en effet, grâce aux appendices du Seigneur des anneaux, que l’ex-lieutenant de Morgoth va apparaître sous une forme déguisée pendant près d’un millénaire. Sous cette couverture, Sauron va faire croire qu’il est amical et disposé à aider les peuples de la Terre du Milieu. Mais c’est une tromperie.

C’est de cette façon que Sauron va endormir la vigilance des Elfes, en tout cas celle de Celebrimbor. C’est pour cela que l’on voit des scènes mixtes : parfois, les deux protagonistes semblent bien s’entendre. Parfois, la rupture est manifeste. Celebrimbor finit par comprendre qu’il n’a été qu’un outil de fabrication pour servir Sauron.

La saison 2 des Anneaux de Pouvoir va donc a priori se focaliser sur la création et la distribution de ces artefacts magiques, au nombre de dix-neuf (trois pour les Elfes, sept pour les Nains et neuf pour les Hommes). Il est à noter toutefois que, parmi ces bijoux, trois d’entre eux échapperont à la corruption de Sauron : les anneaux elfiques.

Les trois anneaux elfiques. // Source : Amazon Prime Video

Si la forme d’Annatar est censée durer près de mille ans, on présume que la série télévisée optera pour un arc narratif plus resserré. Si la longévité des elfes est compatible avec un récit long sur un millénaire, celle des autres protagonistes à l’espérance de vie moindre (les humains et les nains) peut nécessiter de faire des coupes temporelles.

En revanche, on peut présumer que la saison 2 ne montrera pas la création de l’Anneau Unique, même si celui-ci a vu le jour à peu près à la même période que les trois anneaux elfiques. On suppose que cela sera évoqué à la toute fin de la saison, comme teasing pour la saison 3. Sa sortie en streaming aura vraisemblablement lieu en 2026.

