Paramount+ est maintenant offert à tous les abonnés de Canal+. Voici une sélection de 7 séries à ne surtout pas manquer sur la plateforme de streaming.

Après Apple TV+, c’est une autre plateforme de streaming qui est désormais gratuite pour les abonnés de Canal+ : Paramount+. Désormais disponible dans toutes les offres proposées par la marque française, le catalogue de Paramount+ est offert sans option, ni abonnement supplémentaire, directement depuis myCANAL ou depuis l’application du service (on peut se connecter avec un partenaire). Pour s’y retrouver dans cet océan de nouveautés, voici donc 7 séries à découvrir absolument sur la plateforme de SVOD.

Star Trek Discovery S4 // Source : Paramount+

Dexter et Dexter : New Blood

On ne présente plus le serial killer le plus ironique du petit écran. L’intégrale des 8 saisons de Dexter est ainsi accessible sur Paramount+, via Canal+. Lancée en 2006, cette série sur un expert médico-légal, et tueur en série à ses heures perdues, a rejoint le Panthéon des œuvres cultes avec un humour décapant et des retournements de situation à la pelle, au fil des épisodes.

Questionnant notre sens de la justice en profondeur, Dexter Morgan a fait partie de ces premiers anti-héros du petit écran, dont la voix-off terrifiante résonne encore, des décennies plus tard. Le spin-off de la série, New Blood, avec le retour de Michael C. Hall dans le rôle principal, est également disponible sur Paramount+. Et c’est une excellente nouvelle, puisqu’elle répare enfin les torts causés par la fin de Dexter.

Yellowjackets

Située quelque part entre Lost et Twin Peaks (dont l’intégrale est d’ailleurs également disponible sur Paramount+), Yellowjackets nous plonge dans un cauchemar éveillé. Après un crash aérien au milieu de nulle part en 1996, un groupe d’adolescentes doit alors survivre dans un milieu hostile, où les cannibales semblent rôder dans l’ombre.

25 ans plus tard, les survivantes ont gardé de vifs souvenirs de ce drame, et tentent d’enfouir de lourds secrets… Yellowjackets est une série inclassable, inspirée de Sa Majesté des Mouches de William Golding, avec une bonne dose de girl power en plus. Deux saisons parfaites pour les amateurs d’énigmes et de twists imprévisibles.

South Park

Stan, Kyle, Cartman et Kenny sont probablement les enfants les plus iconiques du petit écran. Dans la petite ville de South Park, ils vivent ainsi d’improbables aventures, entre scatologie, sujets tabous et humour noir. Lointaine cousine trash des Simpson, South Park s’est taillé une place de choix dans le cœur de ses fans depuis ses débuts, en 1997.

Désormais dotée de 26 saisons, et déjà renouvelée jusqu’en 2027, la série animée continue toujours à jeter un œil acerbe sur la société américaine et sur ses évolutions les plus absurdes. Maintes fois censurée, South Park reste un incontournable pour les amateurs de blagues toujours plus politiquement incorrectes. Paramount+ propose également plein de téléfilms inédits South Park, sur des sujets d’actualité comme le Covid ou la guerre du streaming.

Fellow Travelers

Vous aimez les romances et les drames historiques ? Alors, vous allez adorer cette pépite méconnue, sortie en toute discrétion en fin d’année 2023. On y découvre Hawkins Fuller, aux grandes ambitions politiques, qui rencontre par hasard Tim Laughlin, débordant d’idéalisme.

Les deux Américains tombent alors amoureux, à une époque où l’homosexualité est encore pourchassée à travers le pays. Ils vont se croiser à travers les périodes les plus sombres de l’histoire, de la guerre du Vietnam dans les années 1960, jusqu’à la crise du sida dans les années 1980. Délicate et profondément touchante, Fellow Travelers bénéficie surtout du charme sensible de Matt Bomer (FBI : Duo très spécial) et Jonathan Bailey (La Chronique des Bridgerton) dans les rôles principaux.

Star Trek : Discovery

Voici l’un des arguments principaux du catalogue de Paramount+, pour les amateurs de SF : l’intégralité des contenus Star Trek. Puisqu’il fallait bien faire un choix parmi cet océan de séries, nous avons choisi l’une des plus récentes et plus réussies : Discovery. Terminé en mai 2024, après 5 saisons de haute volée, ce préquel de la saga originale met en scène une guerre entre les Klingons et la Fédération.

L’équipage de l’USS Discovery, mené par la capitaine Michael Burnham, se trouve alors au centre du conflit. Star Trek : Discovery est une excellente porte d’entrée dans cet univers de SF immense, tout en s’imposant comme un incontournable pour les fans. Cerise sur le gâteau : la géniale Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) y tient un rôle de premier plan.

Pyramid Game

Les dramas coréens sont généralement l’assurance de passer un bon moment. Ils ont deux spécialités : une romance à l’eau de rose ou un thriller absolument dérangeant. Pyramid Game entre volontiers dans cette seconde catégorie, avec l’histoire de Seong Su-ji, qui vient de rejoindre un nouveau lycée pour filles. Là, elle découvre avec effroi le système qui régit les élèves : un classement par vote secret, qui détermine qui sont les populaires, et qui sont les souffre-douleurs de la semaine.

Pyramid Game dénonce avec force le harcèlement scolaire, ainsi que la pression à être constamment au sommet, avec un récit dérangeant en 10 épisodes, qui reste longtemps en mémoire. Âmes sensibles, s’abstenir.

Evil

Les affaires paranormales vous passionnent ? Alors la série Evil est clairement faite pour vous. Créée par Michelle et Robert King (The Good Wife), ce thriller horrifique met en scène une psychologue clinicienne, qui doit faire équipe avec un prêtre en formation pour résoudre des crimes, et ainsi les faire pencher du côté de la science ou du surnaturel. Evil s’impose donc comme la petite sœur de X-Files, avec option exorcisme et démons en supplément.

Toujours en cours, avec un épisode de la saison 4 actuellement en diffusion chaque vendredi, cette série merveilleusement écrite s’appuie sur un duo de choc : Katja Herbers (Westworld) et Mike Colter (Marvel’s Luke Cage). Idéale pour une petite frayeur démoniaque, à dévorer volets fermés et bougies allumées, évidemment.

Bonus : Zorro

On vous l’accorde : on triche un peu en intégrant une série qui n’est pas encore sortie. Mais avouez que la perspective de voir Jean Dujardin doté d’une moustache et de bottes en cuir pour reprendre le rôle de Zorro est intrigante. Cette nouvelle variation autour du justicier masqué sera ainsi disponible dès le 6 septembre 2024 sur Paramount+. Benjamin Charbit (Sous Contrôle) ainsi que Noé Debré (Parlement) sont à l’écriture de cette série en 8 épisodes, qui pourrait bien suivre la voie bordée de succès du Comte de Monte Cristo au cinéma, ou se transformer en fiasco. Réponse dans quelques semaines.

Zorro (2024) Il n’y a pas d’offres pour le moment

