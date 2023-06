Le jeu vidéo Zelda: Tears of the Kingdom a séduit des millions de joueurs et joueuses, qui découvrent tous les jours des nouvelles manières de s’amuser dans Hyrule. Voici tous les trucs et astuces que nous avons repérés dans le jeu.

Tout le monde le sait, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom regorge de secrets. Même si vous passez des heures à arpenter les forums et groupes Facebook où des fans du jeu de Nintendo échangent des conseils, il est impossible que vous ayez tout exploré.

À Numerama, c’est tout pareil : nous sommes plusieurs journalistes à nous être lancés dans l’aventure, sans savoir quand elle prendra fin. Au fur et à mesure que l’on joue, on se pose de nouvelles questions et on trouve de nouvelles réponses. C’est pour cette raison que nous avons détaillé, dans des dizaines d’articles, de très nombreuses astuces dans Zelda TOTK, qui pourraient bien vous servir à vous aussi.

N’hésitez pas à revenir sur cet article de temps en temps, il est mis à jour à chaque nouveau papier. Et si vous préférez avoir la surprise, allez explorer le jeu et venez voir ensuite si vous avez aperçu les mêmes choses !

Les trucs et astuces les plus utiles dans Zelda: Tears of the Kingdom

Les nouveautés par rapport à Breath of the Wild

Les choses toujours bonnes à rappeler

Les déplacements dans Hyrule

Comment faire une moto-volante ? Construire le meilleur véhicule dans Zelda ne demande, au final, pas beaucoup de matériaux.

Pour explorer les profondeurs de la terre à toute vitesse, rien de mieux que de capturer un cheval squelette.

En cas de galère, rappelez-vous d’une chose : il y aura toujours les immenses ponts…

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Les armes et les pouvoirs

Contrairement à Breath of the Wild, le paravoile met du temps à être donné dans ce nouvel opus. Pas de panique.

Battre les boss et résoudre les mystères des sanctuaires

Les lieux méconnus dans Zelda: Tears of the Kingdom

Comment les autres s’amusent dans Zelda

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Si avec tout ça, vous êtes encore perdus dans Hyrule, il y a désormais un guide officiel pour vous aider à naviguer dans le jeu Zelda TOTK.

