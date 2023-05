Grâce au pouvoir baptisé Emprise, on peut construire tout et n’importe quoi dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Et certaines créations valent vraiment le détour.

Des ponts immenses, des engins pour torturer les korogus, des pièges pour attraper les chevaux, des machines de guerre, un véhicule simpliste pour se balader rapidement… Depuis quinze jours, les joueuses et les joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom partagent le fruit de leur imagination immense sur les réseaux sociaux. Dans la nouvelle aventure de Link, un pouvoir permet d’assembler tout et n’importe quoi. Et si, pour beaucoup, coller trois bouts de bois est déjà une victoire, d’autres parviennent à concevoir des choses inouïes.

Sur TikTok, sur Twitter, sur YouTube ou encore sur Reddit, on peut dénicher des petits clips qui mettent en avant le talent de certaines personnes. Ils prouvent aussi que le potentiel créatif est infini dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, à partir du moment où on sait comment bien arranger les artefacts soneaus. Voici un petit tour d’horizon des projets les plus zinzins, sinon fascinants, vus sur le web.

Ces créations complétement dingues de Zelda: Tears of the Kingdom

Des vaisseaux… Star Wars ?

Que se passe-t-il quand on permet à un fan de Star Wars de créer ce qu’il veut dans un jeu vidéo dont l’univers n’a strictement rien à voir avec Star Wars ? Eh bien, il parvient quand même à assembler un vaisseau spatial qui ressemble à un Tie Fighter, emblématique chasseur de l’Empire.

Cela marche aussi pour les véhicules terrestres, comme le podracer (module de course vu dans La Menace fantôme). La ressemblance est sidérante.

Tie Fighter Podracer

Un hommage à Metal Gear Solid

À l’instar de Zelda, Metal Gear Solid est une saga culte dans le monde du jeu vidéo. Il est donc tout à fait normal de voir des hommages naître dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Par exemple, un fan s’est amusé à reproduire le robot Metal Gear Rex, star du premier opus. De loin, comme de près, on y croit.

Le vrai Rex Le faux Rex

La maison de Là-haut (spoiler : ça tourne mal)

Dans le film d’animation Là-haut, qui fait pleurer tout le monde, une maison s’envole grâce à des ballons. Si vous tentez de la reproduire dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, cela risque de mal tourner. La preuve :

Zelda x La Défense

« Poussez-vous, je suis un jeune cadre dynamique en route pour la Défense. » Et je me déplace en segway.

Link en mode trader tête à claque // Source : Capture Twitter

Piège pour Batman

On espère sincèrement que Batman ne se rendra jamais à Hyrule. Car des pièges à chauve-souris l’attendent. Admirez la cruauté de cet outil prenant la forme d’une barrière laser à placer à l’entrée d’une caverne. Impossible d’y échapper.

Une moissonneuse pour chasser les ennemis

Link n’a pas vraiment le temps de faire du jardinage dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais une moissonneuse batteuse improvisée peut lui permettre de se défendre efficacement contre ses ennemis. Appréciez la précision dans la construction du véhicule, avec le poste de pilotage déporté pour que le héros puisse bien voir là où il va… Vraiment, c’est trop.

L’amour est dans le pré // Source : Capture Twitter

Une écurie qui fait aussi douche

Dans la vie, il y a ceux qui font des pièges pour capturer les animaux. Et puis il y a ceux qui préfèrent prendre soin d’eux. À ce sujet, cette écurie ressemble à the place to be pour votre fidèle destrier.

got a stinky horsey?



Sponsorisé par le collectif des fans d’équitation // Source : Capture Twitter

La pêche au gros existe dans Zelda

Link a besoin de se nourrir pour survivre à Hyrule. Il peut par exemple ramasser des poissons pour les cuisiner et se faire de bons petits plats. De là à imaginer qu’on puisse ouvrir une entreprise de pêche au gros…

Drone de combat

Il paraît que les drones servent de plus en plus pour faire la guerre. Cette observation s’applique aussi à The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

#Zelda : #TearsOfTheKingdom Fan Builds Devastating Attack Drone



Oui, c’est bien Zelda // Source : Capture Twitter

Zelda, version chill

Pourquoi ne pourrions-nous pas passer du bon temps dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? Il suffit de se confectionner un petit mobil-home et de traîner paisiblement dans les vastes plaines d’Hyrule, sans réel but.

#Zelda : #TearsOfTheKingdom Player Builds Mobile Home



A crafty Legend of Zelda: Tears of the Kingdom player builds a cozy, horse-drawn mobile home for Link to take with him on his latest epic quest



Camping paradis // Source : Capture Twitter

