Lecture Zen Résumer l'article

Le jeu de tir multijoueur Star Wars Battlefront 2 observe un regain d’intérêt, notamment sur Steam, où il a battu son record d’affluence. En coulisses, il y a une campagne pour qu’une suite voit le jour.

Il se trame quelque chose du côté de Star Wars Battlefront 2, jeu de tir orienté multijoueur aussi adulé par les fans de la saga que détesté pour son lancement désastreux, lié à des microtransactions. En faisant un petit tour sur le site SteamCharts, on peut observer une hausse de plus de 400 % du trafic. Sur la plateforme de Valve, l’adaptation éditée par Electronic Arts vient de signer son record d’affluence, avec un pic à près de 18 000 joueuses et joueurs connectés en même temps (et à plus de 175 000, toutes plateformes confondues, selon le compte X SWBFUpdates).

La moyenne sur les trente derniers jours s’établit à environ 4 000 personnes, et il faut remonter à 2021 pour trouver un chiffre plus élevé (plus de 5 000). Paru en 2017 et développé par DICE (qui s’occupe surtout de Battlefield), Star Wars Battlefront 2 est donc en train de déchaîner les passions, alors qu’aucune mise à jour n’est venu enrichir le contenu (qui mélange toutes les sagas). Le succès de la deuxième saison de la série Andor n’est pas étranger à ce phénomène, sachant que certains fans militent pour le développement de Star Wars Battlefront 3.

Star Wars Battlefront 2 // Source : Electronic Arts

Les fans de Star Wars rêvent de Battlefront 3

Comme l’avait souligné un article de Comic Book partagé le 21 mai, un acteur d’Andor, justement, a fait un appel du pied à Electronic Arts pour donner le feu vert à Star Wars Battlefront 3. Muhannad Ben Amor, alias Willmon dans la série exclusive à Disney+, a confié : « Star Wars doit nous offrir Battlefront 3 aussi vite que possible. J’ai grandi avec Battlefront 2 — je suis un vétéran depuis le premier jour. Espérons que Battlefront 3 arrive ». Muhannad Ben Amor a joué plus de 469 heures au jeu. Il s’agit d’un soutien immense pour le lobbying.

Ce retour médiatique de Star Wars Battlefront 2 a poussé Mats Helge Holm, le producteur, à prendre la parole. Sur Reddit, il a confié qu’un groupe d’anciens collègues serait prêt à reprendre du service pour travailler ensemble. Il a ensuite vite douché les espoirs : « Je ne m’attends pas à ce que Battlefront 3 soit officialisé à la fin de cette campagne. Mais, oui, je pense qu’il y a des gens qui en parlent à l’heure actuelle. »

Il a ensuite partagé un calendrier qui pourrait s’avérer plausible, avec d’abord une remasterisation de Star Wars Battlefront 2 à destination des futures consoles pour l’horizon 2027/2028. « Il y a une liste d’améliorations que ce jeu mériterait selon moi, et le mettre à jour a toujours été notre souhait », confie-t-il, avant de voir plus loin : « Une fois que c’est un succès, on peut commencer à travailler sur le troisième opus. Vous avez une équipe à l’aise avec le moteur et les assets, et qui peut travailler dessus dans un temps réduit, en se basant sur les retours d’une audience Battlefront 2 toute fraîche. Ce serait un plan sur 5 ou 6 ans, mais cela pourrait être un succès. » Bref, rien n’est encore gagné.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama