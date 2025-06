Lecture Zen Résumer l'article

Cette semaine, découvrez Lacuna, un jeu exclusivement pour deux joueurs, à la fois simple et raffiné. Comment ça se joue ? Quel est notre avis ? On vous dit tout.

C’est quoi, le jeu à deux Lacuna ?

Depuis quelques mois, les jeux spécialement pensés pour deux joueurs se multiplient, et parmi eux, se trouvent de véritables pépites. Cette semaine, on vous en présente un de plus : Lacuna. C’est sans conteste l’un des plus beaux, des plus accessibles, des plus courts… mais surtout, l’un des plus relaxants et satisfaisants auxquels on ait pu jouer.

Lacuna est un jeu de Mark Gerrits, édité par Savana et illustré par Nick Liefhebber.

🎲 Pour combien de joueurs ? Exclusivement à 2.

🧑‍🧑‍🧒‍🧒 À partir de quel âge ? Dès 8 ans.

⏳ Durée des parties ? 20 minutes tout au plus.

Pour aller plus loin Jeux de société à deux : notre sélection d’idées pour la Saint-Valentin

Comment joue-t-on à Lacuna ?

Avant de commencer à jouer, il faut mettre en place le matériel. Pas un banal plateau en carton, mais un élégant tapis en tissu noir, bordé de délicates illustrations florales. Puis, vient le moment poétique : on utilise la boîte cylindrique pour saupoudrer, comme du sucre, de petites fleurs en bois sur toute la surface de jeu. Ces fleurs existent en 7 couleurs, avec 7 exemplaires par couleur.

La partie peut commencer. // Source : Savana

Les règles ? D’une simplicité déconcertante. Chaque joueur possède 6 pions en métal, dorés pour l’un, argentés pour l’autre. À son tour, on place un pion sur une ligne imaginaire reliant deux fleurs de même couleur. Ces deux fleurs rejoignent alors la collection du joueur. Le pion peut être posé n’importe où sur cette ligne, tant qu’aucune fleur ni aucun autre pion ne bloque la trajectoire.

Les joueurs alternent ainsi les tours, positionnant leurs pions et récoltant des fleurs, jusqu’à ce que les 12 pions aient été joués. Mais la partie ne s’arrête pas là. Les fleurs restantes sont ensuite attribuées à celui dont le pion est le plus proche, à la manière d’une partie de pétanque. En cas de doute, une réglette est fournie.

Le pion doré est le plus proche de la fleur bleue. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Une fois toutes les fleurs distribuées, on passe au décompte. Pour gagner, il faut avoir récupéré une majorité de fleurs (au moins 4) dans une majorité de couleurs (au moins 4 aussi).

Et voilà. C’est tout.

Pour aller plus loin Jeux de société à deux : nos coups de cœur du moment

Pourquoi jouer à Lacuna ?

Source : Savana

Lacuna est un jeu qui surprend dès le premier regard. D’abord par sa boîte cylindrique, qui dénote au milieu des traditionnels formats rectangulaires. Ensuite par sa beauté : ces petites fleurs colorées dispersées sur le tapis composent un paysage aussi poétique qu’épuré. Et surtout, par sa simplicité. Des règles limpides, un gameplay immédiat… au point qu’on se demande si ce ne serait pas trop simple.

Les premiers tours, voire la première partie entière, se jouent souvent à l’instinct. On place ses pions un peu au hasard, comme si on était face à un jeu pour enfants. Et en un sens, c’est vrai : Lacuna est un jeu parfaitement accessible, idéal en famille. Si vous recherchez des mécaniques complexes ou de la confrontation tendue, passez votre chemin.

Mais au moment du décompte final, quand on voit toutes les fleurs restantes filer à l’adversaire, on comprend qu’on a peut-être raté quelque chose. Et on a envie d’y retourner.

On relance une partie. Cette fois, on place ses pions un peu plus stratégiquement. On essaie de sécuriser certaines couleurs, d’en contester d’autres. On anticipe la fin, en pensant aux fleurs encore sur le tapis, en essayant de mettre en place un maillage avec ses pions. Puis, on enchaîne les parties (elles durent une dizaine de minutes) et, peu à peu, le jeu dévoile sa subtilité.

Le pion est placé pour prendre les deux fleurs violettes. // Source : Sébastien Goetz pour Numerama

Lacuna, sous ses airs minimalistes, devient vite addictif. Il est calme, apaisant, mais loin d’être creux. Il prouve qu’on peut ressentir du plaisir de jeu sans multiplier les règles ni empiler du matériel.

Plus qu’un jeu de stratégie pure, Lacuna est un jeu d’observation et d’opportunisme. Pour équilibrer les chances, on recommande de jouer en deux manches gagnantes : si le premier joueur commence avec un petit avantage, le second finit… et ça peut faire toute la différence.

Vous cherchez un jeu simple, mais pas simpliste, relaxant, intelligent, et servi par un matériel aussi original que somptueux ? Lacuna est un choix évident, un petit bijou à deux joueurs, aussi agréable à jouer qu’à contempler, qui donne envie d’y revenir encore et encore.

Vous aimerez Lacuna si vous avez aimé…

Les jeux minimalistes (règles et matériel)

Les jeux abstraits pour deux joueurs

En bref 8/10 Lacuna Voir la fiche 26,90 € sur Philibert On a aimé Des règles très simples, accessibles à tous

Un superbe matériel, très agréable à manipuler

Un jeu relaxant, satisfaisant, poétique sur certains aspects

Un gameplay plus malin qu’on ne pense de prime abord On a moins aimé Des parties très courtes… pour prolonger le plaisir, il faut en refaire une

Le gros avantage de jouer second

Le tapis en tissu, certes joli, mais tout le temps froissé et qui prend la poussière

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama

Marre des réseaux sociaux ? Rejoignez la communauté Numerama sur WhatsApp !