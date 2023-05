Des joueuses et des joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ont trouvé un nouveau moyen d’abuser des constructions. Ils s’en servent de pièges pour capturer les chevaux.

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il vaut mieux ne pas être un korogu, torturé par des individus sadiques. Ni… un cheval. Comme le montre Polygon dans un article publié le 22 mai 2023, des joueuses et des joueurs se servent des constructions autorisées dans le jeu pour concevoir des pièges. L’idée est simple : faciliter la capture des animaux sauvages, qui nécessite normalement une approche plus douce.

Une fois encore, ce détournement du gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est lié à l’un des quatre nouveaux pouvoirs à disposition de Link : Emprise. Grâce à lui, le héros peut coller des éléments ensemble et imaginer de nombreux projets (exemple : des ponts immenses). Les plus évidents sont des véhicules, mais certains malins se montrent bien plus créatifs. « La triche peut s’avérer amusante », admet le directeur Hidemaro Fujibayashi.

4 rondins de bois suffisent pour piéger un cheval dans Zelda: Tears of the Kintdom

Le pire ? Il n’y a pas besoin d’être un ingénieur avec un bac+5 pour concevoir un piège digne de ce nom. Il suffit de créer un carré avec quatre rondins de bois et de le faire tomber sur un cheval pour l’enfermer et l’empêcher de s’échapper quand on s’approche de lui. Il ne restera alors plus qu’à grimper dessus et à le calmer, comme avec la méthode traditionnelle.

Bien sûr, cela n’empêche pas les plus malins de créer des pièges plus inspirés, à l’instar de cet attrape-cheval qui ressemble à une épuisette géante. « Vous voulez un nouveau cheval ? Le meilleur ? Pas de problème », indique avec fierté son créateur sur Reddit.

Piège pour attraper un cheval dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Reddit

D’autres s’en remettent à des véhicules qui roulent derrière les chevaux jusqu’à les enfermer avec un système intelligent. Il n’y a vraiment aucune limite à la création.

On rappelle quand même que le piège ne suffit pas pour capturer un cheval : il est nécessaire d’avoir suffisamment d’endurance (à augmenter en terminant des Sanctuaires) pour l’apprivoiser. Sinon, il existe une méthode ultra-simple : retrouver les chevaux que l’on avait capturés dans Breath of the Wild, en se rendant à l’un des nombreux relais qui se chargent de les entreposer. Bref, torturez les korogus si vous voulez, mais laissez les animaux en paix !

