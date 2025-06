Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Dans la série des Lego estampillés Nintendo, un petit nouveau fait son arrivée, et est déjà disponible en précommande à un très bon prix.

Si vous avez la chance de posséder une Switch 2, il y a fort à parier que vous passez vos soirées à faire du kart. Mario Kart World est en effet le gros titre de lancement de la nouvelle console de Nintendo. La firme de Kyoto en profite pour rentabiliser son partenariat avec Lego et sortir un nouveau set aux couleurs du jeu de course.

Le Lego Mario Kart était jusqu’à maintenant une exclusivité du Lego Store, vendu au prix de 169,99 €. Il arrive officiellement chez plusieurs e-commerçants et prévu pour le 01 juillet 2025. Vous pouvez le précommander sur le site d’Auchan au prix de 149,99 €.

C’est quoi, ce nouveau Lego Mario ?

Vous l’aurez compris à son nom, ce set qui vient tout droit de Mario Kart représente Mario et son kart. Ce Mario en briques, assis au volant de l’un des véhicules emblématiques du jeu, est doté d’une tête et de bras articulés. Le set se place sur un support spécial dans une position donnant l’impression qu’il file à vive allure, une carapace bleue à ses trousses (carapace non incluse). C’est donc un set parfait à exposer dans son coin TV.

Regardez ces petites joues ! // Source : Lego

Pour les plus jeunes, ce Lego propose bien évidemment le classique livret d’instructions étape par étape, mais aussi des outils présents sur l’application Lego. Vous pourrez zoomer et faire pivoter un modèle en 3D du set pendant sa construction.

À ce prix, ce Lego Mario Kart est-il une bonne affaire ?

À défaut d’avoir débloqué tous les personnages de Mario Kart World, ce modèle collector Lego Mario est une belle addition à la collection. Notez que ce set fait partie d’une vaste collection de Lego dans l’univers de Mario. Ses dimensions de plus de 22 cm de haut, 32 cm de long et 19 cm de large pour un total de 1 972.

Les points à retenir sur le set Lego Mario Kart :

Plus de 30 cm de long

Presque 2 000 pièces

Le kart emblématique

