The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu aux environnements tellement riches que l’on y trouve de tout. La preuve avec ce skatepark, utile pour tester des véhicules.

On risque de parler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pendant encore longtemps. À l’instar d’Elden Ring, la dernière aventure de Link regorge de petits secrets qui ne seront pas percés tout de suite. Pour preuve, plus de quinze jours après son lancement, on a découvert l’existence d’un skatepark à Hyrule.

Repéré par lloyd (komodo) dans un tweet publié le 31 mai 2023 (que l’on félicite pour sa superbe voiture, au passage), le « skatepark » est en réalité un parcours qui permet de tester ses véhicules. Il est lié à une série de missions consistant à étudier les artefacts soneaus, plus particulièrement le gouvernail (qui agit sur la direction et permet de diriger ses engins). Dans le jeu, le personnage prénommé Fougieh parle d’un rallye.

Où se trouve le skatepark de Zelda: Tears of the Kingdom ?

Le parcours se situe tout à l’Est d’Hyrule, près du village d’Euzero et du lac Akkala. Il porte même un nom : le Chantier G&A. Pour s’y rendre, le mieux reste de partir de la Tour du mont Ramol (celle des hauteurs d’Akkala), et de se diriger vers le sud une fois que l’on est propulsé dans les airs.

Lieu où se trouve le skatepark de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture Nintendo Switch

Attention, le chantier évolue en remplissant quelques tâches. La première fois que vous le verrez, il ne ressemblera absolument pas à un skatepark (pas de pipeline). Après avoir terminé la mission intitulée « L’artéfact soneau maîtrisé », qui consiste simplement à coller un gouvernail sur le véhicule déjà construit et situé près du bâtiment, Fougieh fera évoluer le parcours en ajoutant des obstacles.

Le skatepark en chantier. // Source : Capture Nintendo Switch

Il ne s’agit donc pas réellement d’un skatepark à proprement parler, mais cela y ressemble beaucoup. C’est en tout cas un excellent endroit pour tester des véhicules expérimentaux et/ou pour réaliser quelques figures de style. En effet, le skateboard est devenu l’activité préférée de nombre de joueuses et de joueurs de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

À noter, enfin, que le Chantier G&A est plus ou moins lié à une quête de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Link peut y aider à la construction du Village d’Euzero.

