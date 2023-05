Comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Link gagne en puissance dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Ainsi, il peut améliorer sa santé et/ou son endurance.

Link a fort à faire dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sa nouvelle aventure grandiose, disponible depuis le 12 mai 2023 en exclusivité sur Nintendo Switch. Fort heureusement, il reçoit rapidement quatre nouveaux pouvoirs pour lui permettre d’accomplir plus facilement sa tâche. En parallèle, il gagne en santé et en endurance tout au long de son périple, afin de mieux affronter les obstacles sur sa route.

Néanmoins, contrairement à la majorité des jeux qui font progresser leur héros d’une manière rectiligne, Link ne gagne pas de niveau dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. La montée en puissance se mérite dans le jeu de Nintendo. Il va donc falloir se donner un peu de peine pour permettre à Link d’encaisser plus de coups ou d’enchaîner plus de mouvements. On vous explique tout.

La statue de la Déesse. // Source : Capture Switch

Comme dans Breath of the Wild, il faut enchaîner les Sanctuaires dans Tears of the Kingdom

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la manière d’améliorer sa santé (gagner un cœur supplémentaire par rapport aux trois de départ) ou de renforcer sa jauge d’endurance ne change pas par rapport au jeu précédent. Hyrule est peuplé de Sanctuaires, que l’on repère de loin par la lueur verte qu’ils dégagent. Si vous remportez les différentes épreuves qui s’y cachent, alors vous récupérerez un médaillon baptisé « Lueur bienfaisante ». Vous aurez besoin de quatre de ces Lueurs pour gagner, au choix, un cœur ou une petite jauge d’endurance. Dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il fallait rassembler autant d’Emblèmes du triomphe.

Au sein des Sanctuaires, les épreuves sont très variées (grâce aux pouvoirs). Certaines sont des tutoriels déguisés pour apprendre des mouvements utiles dans les combats. D’autres sont de véritables énigmes, articulées autour de l’utilisation d’un ou plusieurs pouvoirs (ce qui permet au passage d’apprendre à les maîtriser). Par exemple, il faudra improviser un pont ou un véhicule pour franchir un gouffre.

Ici, il faut créer un pont. // Source : Capture Switch

La difficulté varie d’un Sanctuaire à l’autre. Parfois, la solution est trouvée en moins de cinq minutes. Parfois, vous pouvez rester bloqué pendant des dizaines de minutes, en fonction de votre capacité à réfléchir, à observer les environnements, à expérimenter et à prendre les bonnes décisions. Vous n’arrivez pas à terminer l’un des défis ? Aucune raison de paniquer : activer un Sanctuaire crée un point de téléportation pour pouvoir y revenir plus tard au besoin.

L’entrée d’un Sanctuaire. // Source : Capture Switch

Il va ensuite falloir se rendre auprès d’une statue à l’effigie de la Déesse pour échanger les Lueurs bienfaisantes. Il y en a une sur l’île céleste du prologue (la première que vous rencontrez) et dans plusieurs endroits clés d’Hyrule (comme le Fort de guet). À chaque échange, il vous faudra choisir entre la santé et l’endurance. Oui, c’est un choix cornélien. Mais, cela veut aussi dire que vous pourrez enchaîner les Sanctuaires dans le but d’amasser un nombre assez important d’améliorations, avant de vous frotter à des challenges plus relevés.

À noter qu’il y a un autre moyen de gagner des cœurs : à chaque boss majeur vaincu, vous recevrez un réceptacle en plus — une manière de vous récompenser de vos efforts.

