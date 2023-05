Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link peut gagner de la santé ou de l’endurance à chaque fois qu’il termine quatre Sanctuaires. S’agit-il d’un choix définitif ? Non.

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la progression de Link est la même que dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. En résumé : Hyrule est rempli de Sanctuaires et, dès qu’on en termine quatre, on peut échanger les lueurs bienfaisantes récupérées pour obtenir, au choix, un cœur supplémentaire ou une rallonge pour sa jauge d’endurance.

Ces boosts des aptitudes physiques de Link sont indispensables pour se faciliter la tâche pendant l’aventure. Les cœurs permettent d’encaisser plus de coups ennemis, tandis que l’endurance est primordiale pour supporter tous les efforts que doit faire le héros quand il explore les décors (exemples : grimper une montagne, tenir son paravoile dans les airs).

Par conséquent, à chaque fois que vous aurez à troquer des lueurs bienfaisantes pour obtenir un réceptacle, il faudra faire un choix cornélien. Est-il définitif ?

Comment respec dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il est bel et bien possible de redistribuer ses lueurs bienfaisantes (ou respec, pour les puristes). Pour cela, il faut se recueillir auprès de la statue du diable, située à Fort de guet (le bastion principal, auquel on accède sitôt notre arrivée sur la terre ferme, après l’île du prélude).

Attention, la statue du diable ne sera pas disponible tout de suite. Il faudra au préalable accomplir une quête secondaire intitulée « La voix du démon ». Elle est fournie par Jérine à Fort de guet, dans la base qui se situe en sous-terrain. Ce personnage vous renseigne sur une étrange voix émanant des prisons. Quelques bombes bien posées pour dégager le passage vous permettront de découvrir la vérité sur ce mystère : c’est la statue du diable qui parle et désire se faire entendre.

Pendant maléfique de la statue auprès de laquelle on peut obtenir un réceptacle, la statue du diable ne vous échangera pas un cœur ou une jauge d’endurance gratuitement. Il faudra dépenser pas moins de 220 rubis pour procéder à un deal complet : 100 pour rendre un réceptacle, et 120 pour le récupérer et le réattribuer. Comme il est difficile de rouler sur l’or dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il est préférable de faire constamment les bons choix.

