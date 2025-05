Lecture Zen Résumer l'article

L’abonnement PlayStation Plus va permettre de récupérer quatre jeux ces prochains jours. Notamment NBA 2K25 et Alone in the Dark.

Sony s’apprête à lancer ses Days of Play, une période promotionnelle pour acquérir des consoles, des accessoires et des jeux avec des réductions. Du côté des abonnés PlayStation Plus, ce ne seront pas trois mais quatre titres qui seront proposés. Il y a de tout, de la simulation sportive au jeu d’horreur.

PlayStation Plus en juin 2025 // Source : Sony

L’abonnement PlayStation Plus est obligatoire pour jouer en ligne sur PS4 et sur PS5. Il existe trois formules :

Les jeux dans le PS Plus en juin 2025

Quatre jeux seront offerts à partir du mardi 3 juin avec l’abonnement PS Plus. Vous pouvez directement accéder à leur fiche officielle via les liens ci-dessous :

Ils seront gratuits jusqu’au lundi 1er juillet.

NBA 2K25

Les playoffs NBA battent actuellement leur plein et, pour prolonger le plaisir (et refaire l’histoire), il n’y a rien de mieux que la simulation officielle. Si vous voulez faire gagner les Lakers, par exemple…

Alone in the Dark

David Harbour et Jodie Comer sont au casting de cette réinterprétation d’une licence d’horreur culte, née au début des années 90. Old-school et plutôt bien réalisé, Alone in the Dark a des qualités indéniables, mais aussi des défauts profonds. Comme les combats.

Bomb Rush Cyberfunk

Les images de Bomb Rush Cyberfunk vous rappelleront peut-être une ancienne licence. Car c’est peu dire qu’il s’inspire du gameplay et des codes esthétiques de Jet Set Radio et Jet Set Radio Future.

Destiny 2 : La Forme Finale

« La forme finale apparaît – une calcification cauchemardesque de la réalité créée par le Témoin. Lancez-vous dans une aventure périlleuse dans le cœur du Voyageur, mobilisez l’Avant-garde et mettez fin à la guerre entre Lumière et Ténèbres. » C’est la suite directe de l’extension Eclipse.

