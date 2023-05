Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link a accès à un inventaire avec un espace limité. Mais il est possible de l’améliorer pour disposer d’un arsenal beaucoup plus étoffé.

Pour survivre dans les contrées d’Hyrule de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link peut compte sur quatre nouveaux pouvoirs. Il a aussi accès à un arsenal plus classique, composé d’une arme, d’un bouclier et d’un arc. Et si le héros dispose d’un inventaire conséquent pour ses frêles épaules, il y a quand même des limites. De base, il est impossible de porter des dizaines de pièces d’arsenal (alors qu’on peut amasser les champignons sans aucun souci).

Fort heureusement, comme dans Zelda: Breath of the Wild, l’aventaire peut être amélioré. Le but est de permettre à Link de porter davantage de moyens de se défendre, ce qui est fort utile quand on sait que les armes, arcs et boucliers finissent par se briser (sauf la Master Sword, bien entendu). Comment fonctionne cette progression dans Zelda: Tears of the Kingdom ?

Porter plus d’armes dans Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo n’a pas voulu changer la manière dont on peut augmenter le nombre d’emplacements disponibles dans l’inventaire. Tout passe alors par les noix korogus, des ressources que l’on récupère quand on aide/retrouve l’un des petits êtres que certains prennent un malin plaisir à torturer (laissez-les tranquilles et sauvez-les, plutôt).

Zone où se trouve Noïa dans Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture Nintendo Switch

Une fois en possession de noix de korogus, vous devez aller voir un personnage clé, prénommé Noïa (qui ressemble à un très gros korogu qui a des maracas en main). Pour ce faire, il faut d’abord accomplir une quête secondaire, intitulée « les ennuis de Noïa ». Elle se déclenche en se rendant vers la tour du mont Labulat depuis le nouveau relais de Delass (nord-ouest du centre d’Hyrule). L’objectif est simple : aider Noïa à terrasser un arbre qui lui fait peur. Après l’achèvement de cette courte tâche, il vous expliquera qu’il a besoin de noix pour chanter et danser.

Attention, ce protagoniste change d’endroit en fonction de sa progression. Il se rendra d’abord à fort de guet, le QG principal. Mais, si on libère la forêt korogu de sa malédiction, alors il migrera là-bas, près du sanctuaire Musano Qila.

Pour aller plus loin 9 conseils pour bien débuter dans Zelda: Tears of the Kingdom

Noïa à Fort de guet Noïa dans la forêt korogu

Concrètement, Noïa vous demandera de lui fournir des noix korogus, en échange de quoi vous recevrez un agrandissement de votre sacoche, dans le compartiment de votre choix (armes, ars ou boucliers). Attention, le nombre de noix korogus demandé augmente à chaque fois : 1 puis 2 puis 3 puis 5 puis 8… Chaque compartiment est indépendant.

Pour récupérer des noix, il faut trouver des korogus. Comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ils peuvent se cacher un peu partout (dans un arbre, sous un rocher…). Mais on peut aussi aider ceux qui cherchent à rejoindre leur ami situé un peu plus loin.

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !