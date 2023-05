Dans le ciel de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, on peut tomber sur une immense sphère percée d’un trou. Certains y voient un hommage à l’Étoile Noire de Star Wars.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un jeu vidéo fascinant à bien des égards. Il y a les constructions imaginées par les esprits les plus créatifs (ou déjantés, c’est selon). Et il y a tout ce qu’a mis Nintendo pour rendre Hyrule très satisfaisant à explorer. La firme nippone a retravaillé la carte de The Legend of Zelda: Breath of the Wild sur trois axes : les profondeurs, la terre ferme et les cieux. Ces trois dimensions proposent bien des secrets à découvrir.

Prenons l’exemple de cette immense sphère repérée le 22 mai par l’internaute The Lady Auri sur Twitter. « Je n’avais pas réalisé que je jouais à Star Wars » peut-on lire en commentaire du court clip montrant une boule géante qui, en effet, ressemble à l’Étoile Noire des films Star Wars. D’autres joueuses et joueurs y voient aussi un parallèle avec l’univers imaginé par George Lucas. Que renferme cette mystérieuse sphère ?

Étoile Noire de Zelda Vraie Étoile Noire

Une Étoile noire version Zelda ?

Pourquoi des gens font-ils le parallèle entre cette sphère céleste et Star Wars ? C’est assez évident en apparence : comme l’Étoile Noire, cette construction ressemble à une lune. Elle est aussi percée et fait émaner une lueur verte — soit la couleur du rayon destructeur de l’arme la plus puissante de l’Empire.

Bien évidemment, le trou n’est pas là au hasard : il s’agit d’une entrée pour découvrir ce que renferme la sphère en question. Pour y accéder rapidement, il suffit de partir de la Tour du plateau Zoran. Elle se situe à l’Est, près du domaine Zora. Elle vous propulsera au-dessus de l’étrange construction, et vous n’aurez plus qu’à utiliser votre paravoile pour pénétrer à l’intérieur (attention, la boule tourne sur elle-même).

La sphère est accessible depuis cette tour // Source : Capture Nintendo Switch

Cette Étoile Noire version Zelda cache trois choses :

Un mécanisme qui permet de faire tourner la sphère sur elle-même, et qu’on peut désactiver en décollant la turbine ;

Un Sanctuaire, qui permet d’améliorer sa santé ou son endurance ;

Le mécanisme avec la turbine à gauche, le Sanctuaire à droite // Source : Capture Nintendo Switch

Un générateur d’artefacts soneaus qui permet de récupérer quatre objets différents (convoyeur, planeur, turbine et lance-laser) ;

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Des planeurs disponibles pour construire son propre « vaisseau » dans le but d’en sortie (comme dans Star Wars !).

Le Sanctuaire n’est pas très difficile à terminer. Il s’articule autour d’une petite énigme basée sur les déplacements en l’air. Pour la terminer, il suffit de coller une turbine et un convoyeur à un planeur, puis d’activer ce véhicule pour voler jusqu’à la sortie. Il y a des Sanctuaires bien plus difficiles que celui-là.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

À noter que cet environnement atypique n’est pas le seul lien qui existe entre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Star Wars. Grâce au pouvoir Emprise, des génies sont parvenus à recréer un chasseur Tie Fighter et un podracer — soit deux vaisseaux emblématiques de la saga culte.

