Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il existe un cinquième pouvoir qui peut s’avérer fort utile. Néanmoins, pour le récupérer, il faut se rendre à un endroit précis. Cette tâche est facultative.

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link a accès à quatre nouveaux pouvoirs, lesquels ont été mis en avant par Nintendo dans sa communication autour du jeu. On les récupère tous lors des premières heures de jeu, en suivant un tutoriel déguisé. Mais, sachez qu’il en existe un cinquième, plus mystérieux et, surtout, facultatif.

Ce qui veut dire que vous pouvez totalement passer à côté du pouvoir en question, alors qu’il peut s’avérer fort utile lors de votre exploration dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Baptisé Duplicata, il permet, comme son nom l’indique, de reproduire des constructions déjà réalisées ou à partir de plans. C’est une compétence très pratique pour gagner du temps une fois que l’on a passé des heures et des heures à concevoir les véhicules les plus stylés et efficaces.

Tous les pouvoirs réunis. // Source : Capture Nintendo Switch

Le pouvoir Duplicata se trouve dans les profondeurs

Comment récupérer Duplicata

Première chose à savoir : le pouvoir Duplicata est lié à une quête baptisée « Le temple des profondeurs ». Cette dernière, qui s’active après avoir aidé Josha à enquêter une première fois dans les profondeurs d’Hyrule, s’articule autour d’un mystérieux édifice qui pourrait renfermer un secret déterminant. Normalement, pour le trouver, il est nécessaire de suivre une direction indiquée par plusieurs statues que l’on croise dans les sous-terrains. Il existe une astuce pour se faciliter la tâche : se rendre directement au trou en dessous duquel se trouve le temple. C’est-à-dire à l’endroit indiqué sur la capture suivante :

Lieu où il faut aller Le nom de la faille

Dans les profondeurs, vous pourrez rapidement activer une racine pour illuminer les alentours (Racine Inog Qoyq). Une fois cette étape remplie, vous verrez au loin un bâtiment qui s’avère être le temple recherché. Il s’agit en réalité d’une grande mine, où un golem assistant vous accueille et vous confie Duplicata sans aucune contrepartie. Un petit tutoriel se déclenche alors pour apprendre à l’utiliser, puis s’ensuit un combat contre un boss dont on ne vous dira rien.

Le fameux temple à trouver. // Source : Capture Nintendo Switch

Comment utiliser Duplicata

Duplicata est très pratique, puisqu’il peut faire gagner un temps précieux. Le fait de le trouver dans les profondeurs n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard : cet environnement sombre et dangereux est plus facile à explorer avec des véhicules. Ne pas avoir à les refaire constitue un sacré luxe.

Bien sûr, l’utilisation de Duplicata n’est pas gratuite. Ce n’est en aucun cas un pouvoir qui viendra gratuitement invoquer tout ce que vous aurez créé auparavant. Cela nécessite des ressources : des artefacts soneaus et/ou du sonium. Le sonium, que l’on trouve en abondance dans les profondeurs et qui sert aussi à améliorer sa batterie, est consommé quand il vous manque un ou des éléments de la construction désirée.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. // Source : Capture Nintendo Switch

Attention, Duplicata ne va pas chercher automatiquement dans votre inventaire. Il est donc nécessaire d’anticiper en sortant un à un les objets dont vous aurez besoin pour assembler le véhicule. En termes d’ergonomie, on a vu mieux et l’on aura vite fait de gâcher du sonium. Autre point à garder en tête : les éléments obtenus à partir du sonium finissent par disparaître.

