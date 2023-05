Il y a plein de korogus perdus dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Mais il existe une astuce pour les conduire rapidement vers l’endroit où ils doivent aller.

Les korogus sont de retour dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pour le plus grand malheur des uns, et le plus grand bonheur des autres (vous savez, ceux qui prennent un malin plaisir à les torturer). Certains sont bien cachés, comme c’était déjà le cas dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Mais vous tomberez forcément sur des korogus perdus dans la nature, dans l’incapacité de bouger alors qu’ils doivent rejoindre leur ami situé un peu plus loin (ils ont un gros sac dans leur dos).

Cette quête se répète très souvent dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Elle consiste à trouver un moyen d’emmener le korogu immobile vers un point symbolisé par un nuage de fumée. Nintendo se sert de cette tâche pour forcer les joueuses et les joueurs à utiliser le pouvoir Emprise dans le but de construire un véhicule qui permettra de rallier rapidement et efficacement l’endroit voulu. Mais, bien entendu, il est possible de tricher, sans rien construire du tout

Quelques flèches et le pouvoir Rétrospective suffisent pour aider les korogus dans Zelda: Tears of the Kingdom

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, les korogus perdus sont considérés comme des objets. Cela veut dire que Link a tout le loisir de les manipuler avec Emprise. L’idée est de les coller sur un moyen de locomotion qui permettra de les faire voyager jusqu’à une destination. C’est aussi cette liberté dans le gameplay qui offre la possibilité aux sadiques de leur faire vivre les pires sévices.

Première étape : se rendre au point où il y a la fumée (sans le korogu) // Source : Capture Nintendo Switch

Toutefois, si vous n’avez pas envie de perdre votre temps à assembler un véhicule, quelques flèches et consommables, couplés au pouvoir Rétrospective, peuvent largement faire l’affaire.

Voici la marche à suivre :

Aller au point d’arrivée (là où il y a la fumée) et tirer une première flèche amalgamée avec un objet vers le korogu (le plus loin possible) ;

(là où il y a la fumée) et tirer une première flèche amalgamée avec un objet vers le korogu (le plus loin possible) ; Répéter le tir avec une autre flèche autant de fois que nécessaire, jusqu’à atteindre le korogu ;

Objectif : tirer autant de flèches amalgamées que nécessaire jusqu’à atteindre le korogu à sauver // Source : Capture Nintendo Switch

Coller le korogu à l’objet tiré le plus proche et utiliser le pouvoir Rétrospective sur l’objet en question pour faire voyager le korogu jusqu’au point de tir ;

Utiliser Rétrospective sur l’objet collé au korogu lui faire rebrousser chemin // Source : Capture Nintendo Switch

Répéter avec tous les objets sur le chemin, jusqu’à l’objectif.

Ce consommable peut être tiré très, très loin // Source : Capture Nintendo Switch

Cette méthode est parfaite pour plusieurs raisons. Déjà, elle n’est pas coûteuse en ressources (vous pourrez récupérer les flèches et les objets tirés). Ensuite, elle permet de contourner toutes les contraintes liées à la verticalité. Le korogu à rejoindre se situe en hauteur ? Ce n’est pas un problème pour Rétrospective, qui permet de rembobiner n’importe quel mouvement d’un objet venant d’être déplacé (attention, c’est le dernier mouvement qui est enregistré). En ce qui concerne le consommable à amalgamer aux flèches, le mieux reste d’utiliser une aile de chauve-souris puisqu’elle peut aller très, très loin. De quoi éviter de multiplier les tirs, si les deux korogus sont très éloignés.

Pour aller plus loin Zelda: Tears of the Kingdom est une consécration (test sans spoiler)

Pour rappel, sauver les korogus permet de récupérer des noix, nécessaires pour augmenter son inventaire.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !