Arme incontournable de la panoplie de Link, la Master Sword est détruite dans l’introduction de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Que les fans se rassurent, on peut la récupérer.

Peut-on récupérer la Master Sword (ou épée de légende) dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ? Voilà une question que nombre de fans vont se poser après l’introduction du jeu. On y voit la lame purificatrice être sérieusement amochée au contact des miasmes envoyés par l’effrayante momie du Roi Démon. A priori, la réponse est non. Mais, en réalité, il existe bien une quête liée à la Master Sword. On vous indique comment la récupérer, sachant que c’est une longue tâche à prévoir.

Attention, la suite de cet article contient des spoilers majeurs sur l’histoire de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Où se trouve l’Épée de légende dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ?

Étape 1 : se rendre dans la forêt korogu

Le premier réflexe que beaucoup vont avoir sera bien évidemment de se rendre dans la forêt korogu, lieu où l’on récupérait la Master Sword dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Néanmoins, à votre arrivée sur les lieux, vous vous apercevrez qu’une mystérieuse brume envahit les environs, ce qui vous empêche de progresser vers le cœur de la forêt afin de vous entretenir avec le Vénérable Arbre Mojo. Pas le choix : il va falloir trouver un chemin alternatif.

Pour se rendre au cœur de la forêt, il faudra passer par les profondeurs. // Source : Capture Nintendo Switch

Sur le sentier qui mène à la forêt, vous passerez à côté d’une immense faille rouge permettant de se rendre dans les profondeurs — avec un korogu affolé à son entrée. Vous l’aurez compris, pour retrouver le Vénérable Arbre Mojo, il va falloir passer par en dessous. Ce qui nécessite une bonne préparation : les profondeurs d’Hyrule sont plongées dans le noir et peuplées d’ennemis particulièrement coriaces.

Une fois dans les profondeurs, efforcez-vous de vous diriger vers la forêt jusqu’à tomber sur une racine située près d’une immense colonne de pierre (elle s’appelle « Racine Aliq Onasum »). Cette dernière vous permettra d’utiliser le pouvoir « Ascension » pour retourner à la surface, au beau milieu de la forêt. Vous y découvrirez que le Vénérable Arbre Mojo est corrompu, ce qui explique la brume qui s’en dégage.

Un fantôme de Ganon (attention, c’est un adversaire coriace). // Source : Capture Nintendo Switch

Dans le Grand Arbre, il y a encore une faille rouge. Plongez dedans pour affronter des mains de miasmes, puis un Fantôme de Ganon. Attention, cet adversaire est particulièrement puissant, avec des coups qui peuvent vous mettre à terre en un éclair. Néanmoins, il est très lent et ses attaques sont assez simples à anticiper. Si vous maîtrisez la parade et/ou l’esquive, il ne devrait pas vous poser problème.

Le Vénérable Arbre Mojo (quand il va mieux). // Source : Capture Nintendo Switch

Débarrassé de sa corruption, le Vénérable Arbre Mojo vous fournira une nouvelle quête intitulée « La lame perdue héros ». Elle renseigne sur l’emplacement de l’épée qui… bouge. Soit un phénomène étrange.

Notez que cette étape est facultative. Vous pouvez trouver la Master Sword sans elle, mais ce sera plus compliqué.

La quête liée à la Master Sword. // Source : Capture Nintendo Switch

Étape 2 : découvrir ce qui est arrivé à Zelda

Rapidement, dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, vous allez avoir l’occasion de remplir une quête baptisée « Les larmes du dragon ». Elle consiste à examiner des géoglyphes disséminés un peu partout dans Hyrule. Ils prennent la forme d’immenses fresques dans lesquelles se cache une petite flaque d’eau, liée à une larme et à une cinématique vous renseignant sur des événements passés et le destin de la Master Sword. Ils font notamment la lumière sur ce qui est arrivé à Zelda, mystérieusement disparue. Il y a onze géoglyphes à trouver et, une fois inspectées, une ultime larme tombera.

C’est donc ça, les larmes du royaume. // Source : Capture Nintendo Switch

Vous finirez par apprendre que Zelda s’est transformée en majestueux dragon blanc dont les yeux « ruissellent des larmes qui virevoltent dans le ciel ». Vous remarquerez aussi qu’elle est en possession de la Master Sword, plantée dans son crâne et en train de se régénérer après avoir été corrodée. Voilà pourquoi la lame purificatrice bouge : elle est liée aux mouvements du dragon blanc, qui se balade dans le ciel d’Hyrule.

D’ailleurs, on vous encourage vivement à examiner ces fresques pour débloquer les cinématiques, tant elles s’avèrent sublimes — la transformation de Zelda en dragon plus particulièrement.

Étape 3 : récupérer l’épée

Pour récupérer la Master Sword, il va donc falloir grimper sur la tête du dragon blanc, une tâche accessible quand on a accès à toutes les tours et que l’on peut suivre Zelda à la trace. Il suffit de partir d’un point très haut près de son chemin et de se diriger vers elle (le pouvoir du Sage du vent peut énormément aider, tout comme une construction avec un planeur équipé de quelques batteries).

La Master Sword est sur la tête du dragon blanc. // Source : Capture Nintendo Switch

Petit twist tout de même : pour extirper la lame de la tête de la créature, il faudra suffisamment d’endurance (c’étaient des cœurs dans Breath of the Wild). Concrètement, vous aurez besoin de deux jauges complètes pour accomplir cette tâche, ce qui correspond à cinq améliorations (soit 20 Sanctuaires à terminer). Si vous avez trop misé sur les cœurs, vous pouvez toujours les échanger.

Deux jauges d’endurance complètes, ni plus ni moins. // Source : Capture Nintendo Switch

Comme dans The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la Master Sword est incassable et peut devenir temporairement inutilisable (entre 5 et 10 minutes pour qu’elle se recharge). Elle n’a aucune puissance indiquée, mais peut être fusionnée à un autre objet via le pouvoir « Amalgame ».

