Les armes ne servent pas qu’à se battre dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom : elles peuvent aussi être équipées pour réguler la température de Link, et éviter de consommer de nombreux remèdes pour naviguer à travers la map.

Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Link est amené à se déplacer dans des régions où les températures peuvent varier drastiquement. D’un côté de la région d’Hyrule, la chaleur est étouffante, de l’autre, le mercure est si bas qu’il provoque des crises de tremblement. Le jeu de Nintendo regorge de solutions pour lutter contre les intempéries, mais l’une d’entre elles est à la fois très simple et méconnue : il faut se tourner vers les armes que le protagoniste porte avec lui.

Lorsque l’on joue au dernier Zelda (et c’était d’ailleurs la même chose dans son prédécesseur Breath of the Wild), il convient de garder un œil en bas à droite sur la température du corps de Link. Celle-ci varie en fonction des territoires, mais aussi en fonction des armes que le joueur ou la joueuse équipe.

Ce détail n’est pas seulement cosmétique : si vous maitrisez bien les éléments, cela peut vous tirer de situations épineuses.

Éviter d’avoir trop chaud ou trop froid dans Zelda: Tears of the Kingdom grâce aux baguettes magiques

Lorsqu’il fait trop chaud, équipez des armes de glace, et plus précisément une baguette de glace. On peut en trouver à plusieurs endroits de la map, en combattant des sortes de magiciens flottant au-dessus du sol. Néanmoins il est aussi possible d’en fabriquer vous-mêmes, avec le pouvoir « Amalgame ». Ajoutez un rubis à une baguette vide et vous obtiendrez une arme de feu, et un saphir pour une arme de glace.

Une baguette de givre permet de faire tomber la température de celui qui la porte // Source : YouTube/Khaathus

Lorsqu’il fait très froid, équipez une baguette de feu ou une arme de feu. Cela ne fera pas remonter la température de Link au maximum, mais cela permettra de se déplacer dans les régions montagneuses sans avoir à consommer de nombreux remèdes à base de piment. C’est grâce à cette tactique que l’on a pu battre Colgera, dans le temple du vent, sans avoir à se soucier de notre température.

Une baguette de feu permet d’avoir chaud dans la neige // Source : YouTube/Khaathus

Certains endroits du monde de Tears of the Kingdom sont trop chauds pour qu’une simple baguette glacée suffise à se refroidir — par exemple, en pleine journée dans la zone désertique du sud-ouest de la carte. Néanmoins, cette astuce permet de naviguer rapidement d’un endroit à un autre en n’ayant presque rien à faire, à part équiper une arme plutôt qu’une autre.

Attention, si vous êtes amenés à vous battre avec une autre arme, vous perdrez les bénéfices de la baguette, car elle sera techniquement rangée dans le sac de Link.

