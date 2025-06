Lecture Zen Résumer l'article

Le thriller américain, qui met en scène Jessica Biel (The Sinner) et Elizabeth Banks (Hunger Games), cartonne actuellement sur Prime Video. Si vous avez déjà dévoré les 8 épisodes de Complicités (ou The Better Sister), voici 5 séries similaires à découvrir en streaming.

Chloe est la femme parfaite : mariée à un grand avocat, elle mène une existence idéale aux côtés de son fils, au cœur de l’élite new-yorkaise. Nicky, sa sœur, enchaîne au contraire les galères et peine à joindre les deux bouts, sans replonger dans ses addictions. Lorsqu’un tragique évènement réunit ces deux êtres que tout oppose, de vieux secrets vont ressurgir…

Bienvenue dans Complicités (The Better Sister en VO), un thriller familial bourré de suspense, qui cartonne sur Prime Video depuis sa sortie, le 29 mai 2025. Pour continuer sur votre lancée, après cette adaptation du célèbre roman d’Alafair Burke, voici 5 séries comme Complicités à suivre en streaming.

Pour aller plus loin Quels sont les meilleurs thrillers à voir sur Netflix ?

Sirens sur Netflix

Deux sœurs aux antipodes, une riche communauté, des secrets familiaux dévoilés au grand jour… En plus d’être sorties à seulement quelques jours d’intervalle sur leurs plateformes respectives, Sirens et Complicités partagent ainsi de nombreux points communs. Du côté de Netflix, il n’est toutefois pas question de meurtre, mais plutôt d’une patronne énigmatique, aux intentions tout aussi dangereuses : Michaela Kell.

Lorsque Devon réalise que sa sœur, Simone, entretient une relation toxique avec cette extravagante personnalité, elle va tout faire pour les séparer. En seulement 5 épisodes, Sirens a su instaurer un suspense remarquable, grâce à l’alchimie d’un trio au sommet : Meghann Fahy (The White Lotus), Julianne Moore (Hunger Games) et Milly Alcock (House of the Dragon).

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Big Little Lies sur HBO Max

S’il y a bien une série récente qui a su allier enquête policière, sororité et secrets dévoilés au compte-goutte, c’est Big Little Lies. Bien avant Complicités, l’une des meilleures séries du catalogue de HBO Max mettait en scène un casting cinq étoiles : Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern ou encore Meryl Streep, qui se donnaient la réplique pendant deux saisons exceptionnelles.

Tout commence avec l’arrivée de Jane, une jeune mère d’origine modeste, dans une riche communauté de bord de mer. Alors qu’elle se lie d’amitié avec deux femmes charismatiques, Celeste et Madeline, un accident à l’école de leurs enfants fait voler en éclats tous les faux semblants… Au programme : du suspense, des thématiques féministes importantes et des révélations en pagaille autour d’une affaire criminelle dévastatrice. Que demander de plus ?

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

The Sinner sur Netflix

Vous avez été bluffés par la performance de Jessica Biel dans Complicités ? Alors, vous devriez adorer découvrir d’autres facettes de son jeu grâce à The Sinner, sur Netflix. Ce polar poisseux en quatre saisons, conçu comme une anthologie, a ainsi offert à l’actrice américaine l’un des plus beaux rôles de sa carrière. Dans la saison 1, elle y incarne une mère de famille qui commet un meurtre sans jamais se souvenir de son geste. Le détective Harry Ambrose, hanté par ses propres démons, s’empare alors de l’affaire.

The Sinner est un thriller psychologique qui aime jouer avec nos nerfs, à chaque nouveau mystère. On y découvre aussi bien l’histoire d’une jeune femme qui décide subitement de sauter d’une falaise que celle d’un adolescent qui assassine ses parents, le tout dans un rythme plutôt lent qui rappelle les grandes heures de True Detective ou Twin Peaks. À réserver aux esprits les plus téméraires.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Bad Sisters sur Apple TV+ et Canal+

Si les séries pouvaient avoir une famille, Bad Sisters serait assurément la grande sœur pleine de sagesse de Complicités. Beaucoup plus chorale et drôle que la production de Prime Video, Bad Sisters nous propose ainsi de rencontrer cinq sœurs, liées pour toujours après la mort prématurée de leurs parents. Lorsque le mari de l’une d’entre elles meurt brutalement, une enquête est ouverte. Problème : elles avaient toutes une excellente raison de le tuer.

Bad Sisters est une série irlandaise injustement méconnue, qui devrait ravir les fans de Desperate Housewives, avec qui elle partage un amour pour les situations décalées, le mélange parfaitement dosé entre la comédie et le policier, ainsi que les communautés de femmes soudées. L’une des pépites cachées du catalogue d’Apple TV+, bourré de productions excellentes.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Dead to Me sur Netflix

Vous avez aimé les petits mensonges entre sœurs de Complicités et leur duo dysfonctionnel ? Alors, nous vous conseillons vivement de jeter un œil à Dead to Me, disponible sur Netflix, qui met en scène des dynamiques très similaires, version voisines cette fois. Jen vient ainsi de perdre son mari dans de tragiques circonstances. Elle va alors croiser la route de Judy, à la personnalité complètement excentrique. Leur alchimie va faire des étincelles, entre deuil, sororité, vie chaotique et lourds secrets.

Christina Applegate (Mariés, deux enfants) et Linda Cardellini (Bloodline) portent cette série Netflix absolument prodigieuse, qui a même réussi à soigner son final, chose particulièrement difficile à réaliser dans le domaine des séries. Cerise sur le gâteau : Dead to Me se dévore comme un petit bonbon, grâce à ses trois saisons et ses épisodes de 25 minutes chacun.

Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama