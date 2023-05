Dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, on peut croiser des golems. S’ils peuvent paraître effrayants, ils sont en réalité assez simples à battre.

L’une des principales nouveautés de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tient dans les environnements. Nintendo a ajouté une dimension céleste à Hyrule, avec des îles inédites que Link peut bien évidemment explorer. Elles renferment des Sanctuaires (pour améliorer sa santé ou son endurance), des objets utiles (les artefacts soneaus), mais aussi des ennemis. Comme les golems.

En réalité, on peut croiser l’un de ces colosses sur la toute première île du jeu, qui sert d’introduction pour apprendre à maîtriser les quatre pouvoirs confiés à Link. Impressionnants, ces grands gardiens donnent envie de rebrousser chemin. En réalité, ils sont assez faciles à battre à partir du moment où l’on comprend la technique.

Pour vaincre les gros golems de Zelda, il suffit d’utiliser le pouvoir Emprise

Quand on se rapproche d’un golem, on se rend compte qu’il est composé de plusieurs dizaines de cubes. L’un d’entre eux brille en vert. On comprend alors que c’est son point faible. La logique la plus évidente consiste alors à tirer des flèches, si possible renforcées avec le pouvoir Amalgame, sur cette zone. Cette technique marche, à condition de bien viser et de faire attention à ses attaques écrasantes (qui font de lourds dégâts). Or, quand on vise, on a tendance à rester immobile, donc à se mettre en danger. Cette approche est risquée.

Pour vaincre facilement cet ennemi, il suffit d’utiliser le pouvoir Emprise en visant le cube vert. Une fois entre vos mains, vous pouvez soit l’attirer vers vous (flèche vers le bas) soit agiter le stick pour éparpiller tous les cubes au sol. Il suffira ensuite de taper le point faible avec une arme pour occasionner de lourds dégâts — par exemple avec la Master Sword.

Comment obtenir l'ultime pouvoir de Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom // Source : Capture Nintendo Switch

Attention, le golem ne va pas sagement se laisser faire. Il va muter tout au long du combat pour prendre différentes formes, auxquelles il faudra s’adapter :

Forme classique. Un grand humanoïde dont l’attaque consiste à se rapprocher de vous pour vous écraser (attaque lente et facilement évitable en fuyant) ;

Forme classique // Source : Capture Nintendo Switch

Forme cubique. Ici, tous les cubes n’en forment plus qu’un géant, et l’idée sera d’utiliser Emprise pour retirer un à un les cubes jusqu’à tomber sur le bon. Là encore, les attaques sont simples à éviter ;

Forme cubique // Source : Capture Nintendo Switch

Forme aérienne. La plus difficile à appréhender puisqu’elle a tendance à mettre son point faible hors de portée depuis le sol, ce qui force à utiliser un engin capable de monter pour l’atteindre (comme cette petite moto volante). Attention à son attaque, qui consiste à lancer une rangée de cube vers vous.

Forme aérienne // Source : Capture Nintendo Switch

Une fois le golem terrassé, outre le sentiment de fierté, vous serez dignement récompensé.

